10여개 고객사와 공급 협의…하반기 본격 양산 다음달 2~5일 대만 ‘컴퓨텍스 2026’서 첫 공개

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이가 세계 최초로 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 갖춘 31.5형 크기의 모니터용 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 디스플레이 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

삼성디스플레이는 다음달 2~5일 대만 타이베이에서 열리는 ‘컴퓨텍스 2026’에서 해당 제품을 처음 공개할 예정이다. 현재 10여개 글로벌 고객사와 공급을 협의 중인 만큼 올 하반기부터 본격적인 양산에 돌입한다는 방침이다.

그동안 4K 해상도 또는 360Hz 이상의 주사율을 각각 지원하는 모니터는 있었지만 두 가지 스펙을 동시에 구현한 것은 삼성디스플레이가 최초다. 고해상도와 고주사율을 동시에 구현하려면 1초당 처리해야 하는 픽셀 데이터가 급증해 픽셀 충전시간과 회로구동 부담이 크게 증가한다.

이 때문에 4K 해상도를 구현하기 위해 주사율을 240Hz 이하로 낮추거나 반대로 360Hz 이상의 고주사율을 위해 해상도를 QHD급으로 낮추는 것이 일반적이었다.

삼성디스플레이는 패널의 회로 및 구동 시스템을 최적화하며 고해상도와 고주사율을 모두 갖춘 모니터용 QD-OLED 개발에 성공했다.

삼성디스플레이 관계자는 “‘듀얼 모드’를 적용하면 해상도를 풀HD로 조정하는 대신 최대 680Hz의 초고주사율로 구동할 수 있어 순간적인 반응 속도가 중요한 1인칭 슈팅게임(FPS) 환경에서도 끊김 없이 선명한 화면을 즐길 수 있다”고 설명했다.

기존 프리미엄 자발광 모니터보다 높은 휘도를 구현하며 모니터 패널 최초로 VESA의 ‘디스플레이HDR™ 트루블랙 600’ 인증도 받았다. 트루블랙 600 등급을 받으려면 블랙을 0.0005니트 이하로 표현하면서 동시에 화이트뿐만 아니라 적·녹·청 합산 밝기가 최고 600니트 이상을 달성해야 한다..

올해 출시한 신기술 ‘V-스트라이프’ 픽셀 구조도 이번 신제품에 탑재된다. 적·녹·청 서브 픽셀을 세로 줄무늬 형태로 배치한 ‘V-스트라이프’는 문자 가장자리를 선명하게 표현해준다. 문서 작업이나 그래픽 및 콘텐츠를 제작하는 가독성에 민감한 사용자들에게 최적의 모니터 설루션을 제공한다.

정용욱 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 “많은 고객사들이 31.5형 4K 360Hz 신제품을 두고 프리미엄 모니터에 대한 소비자의 기대를 만족시킨 제품이라고 평가한다”며 “QD-OLED가 가진 근본적인 화질 우수성과 끊임없는 연구개발을 통해 시장의 기대를 넘어서는 혁신 제품을 꾸준히 선보일 것”이라고 밝혔다.