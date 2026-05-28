브랜드 아파트 주거품질에 공공분양가 경쟁력 사포초 품은 1단지, 밀양강 조망 갖춘 2단지

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS한양이 경상남도 밀양시 부북면 공공주택지구 내 A-1블록과 S-2블록 일원에 들어서는 ‘밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지’를 오는 6월 분양할 예정이라고 28일 밝혔다.

이 단지는 경남 밀양시 부북면 전사포리 일원에 2개 단지, 총 1066가구 규모의 브랜드 타운으로 조성된다. BS한양과 대보건설, 강산건설이 컨소시엄을 이뤄 시공해 사업의 안정성과 신뢰도를 높였다.

밀양에 처음으로 공급되는 ‘수자인’ 브랜드 아파트이며, 단지가 들어서는 밀양부북 공공주택지구는 밀양시 최초의 공공주택지구다. 체계적인 도시계획 하에 개발되는 만큼 신도시급의 쾌적한 주거 환경을 누릴 전망이다.

단지별로 살펴보면, 1단지(A-1블록)는 지하 2층~지상 최고 20층, 총 744가구 규모다. 공공분양주택 브랜드인 뉴홈의 ‘일반형’ 물량으로 ▷55㎡A 169가구 ▷59㎡A 100가구 ▷59㎡B 157가구 등 총 426가구가 공급된다. 나머지 318가구는 통합공공임대로 꾸려진다. 소형 평형 위주 구성으로 신혼부부 및 1~2인 가구의 선호도가 높을 것으로 보인다. 단지 동쪽에 사포초등학교가 맞닿아 있는 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’ 입지이며 공원도 인접해 있다.

2단지(S-2블록)는 지하 1층~지상 최고 20층, 총 322가구로 조성된다. 이 중 뉴홈 ‘일반형’은 ▷74㎡A 24가구 ▷84㎡A 90가구 등 총 114가구다. 나머지 208가구는 6년간 임대로 우선 거주한 뒤 분양 여부를 자유롭게 선택할 수 있는 뉴홈 ‘선택형’으로 공급된다. 3~4인 가구 등 실수요자들이 선호하는 중·소형 타입 위주로 구성됐으며, 영남권 대표 명소인 밀양강 조망권(일부 가구 제외)을 확보해 조망이 우수하다.

단지가 위치한 부북지구는 밀양의 새로운 주거 중심지로 떠오르는 곳이다. 특히 나노·수소·첨단 소재 중심의 국책 사업단지인 ‘밀양 나노융합 국가산업단지’가 인근에 있어 뛰어난 직주근접 여건을 자랑한다. 이 산단은 지난해 산업통상자원부로부터 ‘미래첨단소재·부품 기회발전특구’로 지정돼 향후 1만명 이상의 고용 창출과 인구 유입이 예상된다.

사포로, 미리벌로, 밀양대로를 이용해 시내외 이동이 수월하며 남밀양IC를 통해 중앙고속도로와 함양울산고속도로 진입이 용이해 부산, 대구, 울산 등 주변 대도시로 빠르게 이동할 수 있다. KTX 밀양역도 차량으로 약 10분 거리에 위치한다.

아울러 아리랑시장, 삼문동 상권, 밀양시립도서관, 삼문동공설운동장 등 다양한 생활 편의시설이 가까워 입주 즉시 편리한 생활을 누릴 수 있다.

밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지는 공공택지에 분양되어 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

한편 밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지의 견본주택은 6월 중 오픈할 예정이며, 입주자 모집공고를 통해 구체적인 청약 일정과 자격 요건 등을 공개할 계획이다.