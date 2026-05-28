최근 금융권에서는 디지털 전환과 비용 효율화를 위한 기술 도입이 확대되는 가운데, 블록체인 기반 결제 및 정산 시스템에 대한 관심도 높아지고 있다.

비토즈(BEATOZ)가 iM뱅크(은행장 강정훈)와 ‘차세대 지역 거점형 디지털 금융 인프라 구축 및 지역 경제 활성화’를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲디지털 결제 인프라 공동 연구 ▲수수료 절감 및 정산 효율화를 위한 기술 협력 ▲지역 기반 금융 서비스 모델 검증 ▲정책 자금 운영 효율화를 위한 스마트 컨트랙트 활용 방안 등을 추진할 계획이다.

특히 양사는 실제 서비스 적용 가능성을 검토하기 위한 기술 검증(PoC) 단계에 착수하고, 지역 상권과 연계 가능한 디지털 결제 환경 구축 가능성을 공동 검토할 예정이다.

iM뱅크 관계자는 “디지털 금융 환경 변화에 대응하기 위해 다양한 혁신 기술을 검토하고 있다”며 “비토즈의 블록체인 기술과 금융 네트워크 역량을 바탕으로 지역 기반 금융 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이상국 비토즈 한국법인 대표는 “금융기관과의 협력을 통해 블록체인 기술의 실질적인 활용 가능성을 확대하고 있다”며 “이번 협약이 지역 경제와 연계된 디지털 금융 서비스 모델 검증의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

한편 양사는 향후 기술 교류와 실증 협력을 확대하고, 지역 상권 및 유통 환경과 연계 가능한 통합 결제 인프라 구축 가능성도 함께 검토해 나갈 예정이다.