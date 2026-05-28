다우 0.36% 오른 5만644.28 마감 S&P500·나스닥도 장 막판 상승 전환 반도체는 숨고르기…마이크론만 3.64%↑

[헤럴드경제=김유진 기자] 뉴욕증시 3대 지수가 올해 들어 처음으로 동시에 사상 최고치로 마감했다. 이란 전쟁 종전 협상과 호르무즈 해협 재개방 기대가 살아나면서 국제유가가 급락했고, 소비재·헬스케어 업종이 지수 상승을 이끌었다. 최근 랠리를 주도한 반도체주는 종목별로 엇갈리며 숨고르기에 들어갔다.

27일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.60포인트(0.36%) 오른 5만644.28에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.24포인트(0.02%) 상승한 7520.36에, 기술주 중심의 나스닥지수는 18.55포인트(0.07%) 오른 2만6674.73에 각각 마감했다.

S&P500지수와 나스닥지수는 장중 약세를 보였지만 장 막판 낙폭을 만회하며 강보합권으로 돌아섰다. 3대 지수가 동시에 종가 기준 사상 최고치를 경신한 것은 지난해 10월 28일 이후 약 7개월 만이다.

시장에서는 미국 기업 이익 전망 개선이 주가를 떠받치는 요인으로 꼽혔다. 골드만삭스는 미국 기업들의 이익 전망이 기존 예상보다 상향 조정되고 있다며 올해 말 S&P500지수 목표치를 기존 7600에서 8000으로 올렸다.

다만 최근 증시 상승을 주도했던 반도체주는 이날 엇갈린 흐름을 보였다. 전날 시가총액 1조달러를 돌파한 마이크론은 이날도 3.64% 상승했다. 반면 엔비디아는 1.05%, AMD는 1.66%, 인텔은 1.42% 하락했다. 단기 급등 이후 차익실현 압력이 나타난 것으로 풀이된다.

소비재와 헬스케어 업종은 강세를 보였다. 프록터앤드갬블(P&G)은 3.17% 올랐고, 홈디포는 2.35%, 나이키는 2.31%, 유나이티드헬스는 1.90% 상승했다.

로이터에 따르면 숀 클라크 클라크캐피털매니지먼트그룹 최고투자책임자(CIO)는 “이처럼 큰 폭의 랠리 이후 잠시 숨고르기가 나오는 것은 놀랍지 않다”며 “인공지능(AI) 관련 테마가 상승을 주도하고 있지만, 시장 전반이 랠리에 참여하고 있다는 사실을 간과할 수 없다”고 평가했다.

국제유가는 이란 종전 협상 기대에 급락했다. 이란 국영매체가 종전 협상안 초안을 보도하면서 합의 임박 기대가 커진 영향이다. 브렌트유 선물은 전장 대비 5.3% 내린 배럴당 94.29달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 5.6% 하락한 배럴당 88.68달러에 각각 마감했다. WTI 선물 종가가 배럴당 90달러를 밑돈 것은 지난달 20일 이후 한 달여 만이다.

시장은 28일 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수에도 주목하고 있다. PCE 가격지수는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책 판단에 참고하는 대표 물가 지표다. 전쟁 리스크와 유가 변동성이 완전히 해소되지 않은 만큼, 물가 지표 결과에 따라 금리 전망과 증시 변동성이 다시 확대될 수 있다는 관측도 나온다.