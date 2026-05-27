“첫 번째 탄두는 불폭, 두 번째 탄두는 기폭” “엔진의 경우 이란산 터보제트 엔진과 유사”

[헤럴드경제=윤호·문혜현 기자]정부는 호르무즈 해협에 정박해 있던 HMM 나무호를 타격한 비행체가 이란산 대함미사일일 가능성이 크다고 밝혔다.

박윤주 외교부 1차관은 27일 브리핑을 통해 “기술 분석 결과, 미상의 비행체는 이란에서 개발된 누르 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다.

조사 결과 나무호는 총 2번의 미상 비행체의 공격을 받았으며, 첫 번째 탄두는 불폭, 두 번째 탄두는 기폭됐다. 엔진의 경우 이란산 터보제트 엔진과 유사했고, 부품에선 이란의 제조사 각인으로 추정되는 부분이 확인됐다.

박 차관은 “탄두의 경우 형태가 다소 온전한 상태인 불발탄으로 추정됐으며, 이란 대함미사일 누르 또는 카데르의 탄두 형상과 유사했다”고 설명했다.

화약의 경우 완폭 되지 않은 불발 상태의 고폭 화약물질을 확인했다. 그는 “기체의 경우 잔해물이 하늘색으로 도색돼 있는데, 이는 이란산 대함미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다”며 “전자기판 잔해물은 약 20~30년 전 생산된 것으로 추정되며, 생산 연도 고려 시 구형인 누르 미사일일 가능성이 높은 것으로 판단된다”고 했다.

조사 결과 비행체는 선미 쪽으로 날아왔으며, 당시 이란 방면으로 선미가 약 156도 투묘해 있었다.

박 차관은 “우리 정부는 주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달하며, 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정”이라고 밝혔다.