중동사태 이후 국내 증권사 중 최초 발행 지정학적 리스크에도 발행비용 대폭 절감

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 3억달러 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다. 미국과 이란 전쟁 발발 이후 지정학적 리스크가 커진 상황에서도 흥행을 기록했다.

이번 발행은 중동 사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행건으로, 5년 만기에 3억달러 상당이다. 가산금리는 동일 만기의 미국채 금리의 77베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 더했다.

최초 제시금리 대비 33bp 축소 발행됐으며, 지정학적 리스크에 따른 변동성에도 발행비용을 대폭 절감했다. 특히 하나증권이 발행하는 달러채는 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘A-’의 신용등급을 받았다.

최종 투자자 유효수요가 모집액의 11배인 33억달러를 기록했다. 하나증권은 국내 증권사 한국물(Korean Paper)로는 역대 최저 가산금리(스프레드)를 경신했다.

하나증권은 이번 달러채 발행으로 조달한 자금을 외화자산 투자, 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 사용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “불확실한 대외환경 속에서도 꾸준한 모집 수요를 확인하며 성공적으로 발행을 진행했다”며 “지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

하나증권은 지난해 4월 첫 공모 한국물 발행을 진행한 바 있다. 당시 글로벌 채권시장을 포함한 금융시장 전반의 변동성이 커진 데다 투자심리가 냉각되면서 당초 계획보다 발행일정을 미뤘었다. 이후 3억달러의 달러채를 성공적으로 조달했으며, 모집액의 5배 이상의 주문이 몰리며 흥행했다.