탄도·순항미사일·방사포 발사시험 방공망 회피·타격능력 과시용 의도

북한은 전날 새로 개발한 경량급 다용도 미사일발사체계와 다연장 전술 순항미사일 무기체계 시험을 진행했다고 27일 밝혔다. 한국 정부의 핵추진잠수함 개발 기본계획 발표에 대한 도발 성격이 짙다는 분석이 나온다.

조선중앙통신은 27일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 전날 조선민주주의인민공화국 미사일총국과 국방과학원의 중요무기 발사시험이 진행됐다고 전했다. 시험 내용에 대해선 전술 탄도미사일의 ‘특수사명 전투부’(특수임무탄두)의 위력, 사거리 연장 240㎜ 조종 방사포탄의 초정밀 자치 유도항법 체계의 신뢰도, 전술 순항미사일의 인공지능 유도 명중 정확성 등을 분석 평가했다고 설명했다. 북한이 다종의 미사일과 방사포를 동시에 쏜 것은 ‘섞어쏘기’ 전술을 통해 방공망 회피·타격 능력을 과시하려는 의도로 읽힌다.

통신은 ‘전술 순항비행탄’이 초정밀 자치항법체계와 지형 대조 항법체계가 결합되고 인공지능 말기유도기능이 도입돼, 활공 및 추진복합 비행방식으로 100㎞ 계선의 표적을 초정밀 타격하는 전술무기체계라고 밝혔다. 전술 순항미사일은 남부 국경지역의 장거리 포병여단에 배치될 예정이라고도 했다.

김 위원장은 “현 정세는 부단한 군사력갱신을 재촉하고있다”며 “그 누구도 견주지 못할 가장 현대적이고 가장 강력한 포병무력을 건설하는 것은 무력건설에서 우리가 최우선시하는 정책방향”이라고 했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “군사분계선을 국가 간 국경으로 고착시키며 개전 초기 선제·즉응 정밀화력으로 한미 후방자산 무력화를 도모하는 것”이라고 분석했다.

유지훈 한국국방연구원 연구위원은 “미사일 발사는 단순한 무기 성능시험이라기보다 한국 정부의 핵추진잠수함 개발 기본계획 발표에 대한 반발과 견제, 새 정부의 안보정책 기조 시험, 전술급 미사일 능력 과시가 결합된 저강도 도발”이라고 진단했다.

그러면서 “한국이 핵추진잠수함 확보 필요성을 북한의 잠수함 기반 핵·미사일 위협 대응과 연결한 만큼, 북한은 자신들의 핵·미사일 위협이 여전히 유효하다는 점을 부각하고 한반도 안보정세의 주도권을 빼앗기지 않으려고 하는 것으로 보인다”고 덧붙였다.

이재명 대통령은 전날 국무회의에서 “자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고, 동맹도 더욱 굳건하게 유지될 수 있다”며 자주국방 의지를 밝힌 바 있다. 윤호 기자