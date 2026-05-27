열차 운행률 81%…이날 552회 운행

[헤럴드경제=신혜원 기자] 전날(26일) 발생한 서소문 고가차도 붕괴사고 여파로 27일 KTX와 일반열차 등 전체 열차 운행률이 80% 수준으로 떨어지며 감편·운행 조정이 빚어지고 있다. KTX 일부 구간의 운행이 중단되고 일반열차는 서울 도심 진입이 통제돼 수원역이나 대전역 등에서 시종착하고 있어 승객들의 불편이 예상된다.

27일 한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 전체 예정된 열차 운행 횟수 683회 중 131회의 운행이 중단되면서 평시 대비 80.8% 수준인 552회만 운행된다.

노선별로 살펴보면 고속열차(KTX·KTX-이음)는 평시 331회에서 245회로 줄어 86개 열차의 운행이 중지(운행률 74%)됐다. 특히 ‘행신~서울’, ‘서울~청량리’ 구간은 운행이 전면 중단된 상태다.

일반열차 역시 352회 중 45회가 멈춰 서며 307회만 운행(운행률 87.2%) 중이다. 도심 구간 선로 차단에 따라 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 경부·호남·전라선 모두 서울역이나 용산역이 아닌 수원역에서 시종착한다. 무궁화호는 경부·호남·전라선 전 열차가 대전역과 서대전역까지만 운행하며, 장항선 열차는 천안역에서 시종착하도록 운행 구간이 단축 조정됐다.

코레일은 이번 운행 조정으로 취소된 승차권에 대해서는 위약금을 부과하지 않기로 했다. 신용카드로 결제한 승차권은 별도의 신청 없이 자동으로 환불 처리된다.

현재 진행 중인 서울시의 사고 복구 작업 상황에 따라 열차 운행 현황은 추가로 조정될 가능성이 있다.

코레일 관계자는 “복구 상황에 따라 열차 시각 등이 수시로 변동될 수 있다”며 “열차를 이용하기 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’이나 홈페이지, 철도고객센터를 통해 실시간 운행 상황을 사전에 확인해 달라”고 당부했다.

한편 전날 오후 2시 33분께 서울 서대문구 미근동 서소문고가도로 철거 현장에서 상판이 무너져 내리는 사고가 발생했다. 이 사고로 3명이 사망하고 3명이 다쳤다.