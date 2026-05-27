광고주∙파트너사 대상 ‘제일 테크 쇼케이스 2026’ AI, 리테일, CRM, 미디어 등 다양한 테크 설루션 전시

[헤럴드경제=김현일 기자] 제일기획이 광고∙콘텐츠 제작 전반의 업무 효율화를 끌어올릴 새 인공지능(AI) 플랫폼 ‘커넥트 AI(Connect AI)’를 공개했다.

제일기획은 27일 서울 용산구 사옥에서 ‘에이전시에서 에이전틱으로(From Agency To Agentic)’라는 주제로 ‘제일 테크 쇼케이스 2026’를 개최했다.

이날 행사는 제일기획의 기술 역량을 대내외에 알리고, ‘마케팅 테크 설루션 파트너’로서의 위상을 강화하기 위해 마련됐다.

주요 광고주와 파트너사, 임직원 등이 참석한 가운데 최근 광고업계 트렌드와 제일기획의 주요 비즈니스 성과가 제시됐다.

쇼케이스는 전시와 강연으로 나뉘어 진행됐다. 전시 프로그램은 ▷생산성(Productivity) ▷전환(Conversion) ▷성장(Growth) ▷상영관(Theater) 등 4가지 주제에 따라 제일기획의 테크 설루션 17개를 엄선해 선보였다.

특히 ‘생산성’ 존에서는 기존 투입 자원 대비 성과를 높여주는 ‘커넥트 AI’를 소개했다. ‘전환’ 존에는 가상공간 내 매장 레이아웃 및 진열 시뮬레이션을 통해 최적의 상품 배치를 도와주는 GRDS(Generative Retail Design Studio) 설루션, AI 쇼호스트와 챗봇을 활용한 AI 라이브 커머스 설루션 등을 전시했다.

‘성장’ 존에서는 AI 기술로 데이터를 체계적으로 저장해 효율적인 디지털 미디어 집행을 도와주는 CMDB(Cheil Media Data Bank), 고객관계관리(CRM) 데이터 관리 자동화를 통해 업무를 효율화하는 제일 옵티마이저 플러스(Cheil Optimizer+) 등을 선보였다.

‘상영관’ 존에서는 제일기획 요즘연구소의 마이너리티 리포트 ‘취약할 권리’를 바탕으로 제작한 AI 단편 영화 등을 상영한다.

마케팅 테크 트렌드와 제일기획의 미래 전략을 주제로 한 다양한 강연 프로그램도 마련했다.

서지영 디지털부문장(부사장)과 에스더 안 글로벌 데이터 트랜스포메이션 센터장(부사장)은 ‘에이전틱 AI: 기대 그 이상, 비즈니스 실현’이라는 주제로 에이전틱 AI시대의 비즈니스 대응 방안에 대해 대담을 할 예정이다.

제일기획은 이번 테크 쇼케이스를 통해 기존 광고주의 비즈니스 대행 영역 확대와 신규 클라이언트 영입 효과를 기대하고 있다.

김종현 제일기획 사장은 “에이전틱 시대에 발맞춰 제일기획은 ‘마케팅 테크 설루션 파트너’로 진화하는 중”이라며 “그동안 축적해 온 소비자 데이터와 인사이트를 AI 기술과 결합해 클라이언트에게 새로운 비즈니스 기회를 제시하고 실질적인 성과를 만들어 나갈 계획”이라고 밝혔다.