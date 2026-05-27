정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 27일 박근혜 전 대통령의 국민의힘 선거 지원과 관련해 “저러니까 내란 옹호 정당, 윤 어게인 정당 소리를 듣는 것 아닌가”라고 비난했다.

정 위원장은 이날 오전 충남 논산시 현장 중앙선대위회의에서 “(국민의힘이) 탄핵당한, 대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입한다”며 이같이 말했다.

정 위원장은 “국정 농단으로 국민께 엄청난 실망을 주고 촛불 혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”고 했다.

그러면서 “아무리 몇 년 전 지난 일이라고 하지만 어떻게 이렇게 거꾸로 역사를 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하는가”라고 반문했다.

그는 “(국민의힘이) 내란의 꿈에서, 그 미몽에서 깨어나지 못하고 내란을 위한 공천인가, 공천을 위한 내란인가 할 정도로 과거 퇴행적”이라며 “뻔뻔하게 성찰 없이 보이는 퇴행적 모습에 국민 여러분이 준엄한 심판을 하기를 바란다”고 강조했다.