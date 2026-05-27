6월 30일까지 전국 서비스센터 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 여름 휴가철 장거리 주행 시즌을 앞두고 차량 안전 점검과 유지관리를 지원하는 ‘2026 세이프티 케어 캠페인’을 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인은 오는 6월 30일까지 전국 벤츠 공식 서비스센터에서 진행된다. 고객들이 장거리 이동 전 차량 상태를 점검하고 주요 안전 부품을 보다 합리적인 조건으로 교체할 수 있도록 마련됐다.

캠페인 기간 동안 벤츠 타이어를 구매한 고객에게는 브레이크 디스크, 브레이크 패드, 마모 센서, 브레이크액 등 브레이크 관련 순정 부품을 20% 할인된 가격에 제공한다.

벤츠 코리아는 타이어와 브레이크가 차량 주행 안전성과 제동 성능 유지에 핵심 역할을 하는 주요 안전 부품인 만큼, 고객들이 적절한 시기에 차량 상태를 점검하고 순정 부품으로 교체할 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다고 설명했다.

톨스텐 슈트라인 벤츠 코리아 고객서비스 부문 총괄 부사장은 “타이어와 브레이크는 차량의 주행 안전성과 제동 성능 유지에 중요한 역할을 하는 핵심 안전 부품”이라며 “고객들이 적절한 시기에 차량 상태를 점검하고 최고 품질의 순정 부품으로 교체해 보다 안전한 주행 환경을 유지하실 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다”고 말했다.

이번 캠페인은 전국 73개 벤츠 공식 서비스센터에서 운영되며, 보험 수리 및 다른 할인 행사와의 중복 적용은 불가능하다.