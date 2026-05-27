글로벌 수상사 103개 중 약 20% 차지

[헤럴드경제=권제인 기자] 제너럴 모터스(GM)가 선정한 ‘2025 올해의 우수 협력사’ 명단에 국내 협력사 20개사가 이름을 올렸다.

GM은 지난 19일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 ‘2025 올해의 우수 협력사 시상식’에서 총 103개 글로벌 협력사를 선정했다고 27일 밝혔다. 이 가운데 국내 협력사는 20개사로 전체 수상 기업의 약 20%를 차지했다.

국내 수상 협력사는 2005년 5개사에서 올해 20개사로 확대됐으며, 최근 3년 연속 전체 수상사의 약 20% 수준을 유지하며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

토미 호세 GM 해외사업부문 글로벌 구매 담당 부사장은 “GM의 협력사들은 단순한 부품 공급자를 넘어 미래 모빌리티를 함께 만들어가는 파트너”라며 “GM과 협력사 간 파트너십은 고객이 기대하는 품질과 디자인, 기술을 제공하는 데 필수적”이라고 말했다.

방선일 GM 한국사업장 구매부문 부사장은 “국내 협력사들이 GM 글로벌 네트워크에서 꾸준히 높은 평가를 받고 있는 것은 국내 기업들의 뛰어난 기술력과 품질 경쟁력을 보여준다”며 “앞으로도 국내 협력사들의 글로벌 경쟁력 확대를 지원하고 한국 자동차 산업의 지속 가능한 성장에 이바지하겠다”고 밝혔다.

한편, GM의 ‘올해의 우수 협력사’는 전 세계 6000여개 협력사 가운데 탁월한 성과를 낸 기업에 수여되는 상이다. GM은 성과와 혁신, 기업 문화, 목표 기여도 등을 종합 평가해 수상 기업을 선정한다. 안전과 포용, 관계 등 GM 핵심 가치와 지속 가능성, 실행력, 수익성 등도 주요 평가 요소다.