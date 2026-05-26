노동부, 중앙산업재해수습본부 연석회의 개최 “유가족 지원·원인 규명·철도 작업 안전관리 철저” 지시

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거공사 현장에서 발생한 붕괴사고와 관련해 긴급 현장상황점검 회의를 열고 사고 수습과 추가 피해 방지에 총력 대응을 지시했다.

노동부는 26일 김 장관이 이날 오후 사고 현장을 직접 방문해 중앙산업재해수습본부 연석회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 사고는 이날 오후 2시31분께 서소문 고가차도 철거공사 현장에서 발생했다. 김 장관은 현장 상황점검 회의를 통해 ▷부상자 및 유가족 지원 ▷2차 사고 예방 ▷사고 원인 규명 등 세 가지 사항을 중점 지시했다.

우선 지방정부와 협업해 부상자 치료와 유가족 지원에 만전을 기할 것을 주문했다. 또 경의중앙선 철도 개통을 위한 작업 진행 과정에서 안전을 최우선에 두고, 유관기관과 함께 철저한 안전관리를 시행해 추가 사고가 발생하지 않도록 할 것을 강조했다.

아울러 경찰 등 관계기관과 협조해 사고 발생 원인을 철저히 규명할 것도 지시했다.

노동부는 “김 장관 지시에 따라 향후 사고 수습 과정에서 지방정부 등 유관기관과 긴밀한 소통·협업 체계를 구축하고, 신속하고 엄정한 사고 수습에 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.