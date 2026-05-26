[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 공식 선거운동을 중단하고 붕괴사고가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장으로 향했다.

오 후보는 26일 이날 페이스북에 글을 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다”며 “이 시간 이후로 선거 운동을 중단하고, 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다”고 말했다.

이어 “서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해달라”며 “ 아울러 현장 작업자들과 시민들의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습될 수 있도록 만전을 기해주시기 바란다”고 썼다. 그러면서 “경위를 철저히 파악하고, 수습에 모든 역량을 집중하겠다”고 했다.

이날 오후 2시32분께 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장에서 철거중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생했다. 철거공사는 당초 6월 초에 마무리될 예정이었다. 한국철도공사(코레일)는 “서울시에서 발주해 공사 중인 서소문 고가도로에서 사고가 발생해 서울역∼신촌역 간 열차 운행이 중단됐다”며 “초기 대응팀이 출동해 임시 복구 중”이라고 밝혔다.

현재 최소 6명이 부상을 입었다. 소방당국은 교량에 깔린 2명을 구조 중이다.서울시 관계자는 “고가 한쪽이 내려앉은 상태”라며 “현재 구조가 이뤄지고 있다”고 말했다. 소방당국은 대응1단계를 발령한 상태다.