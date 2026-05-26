기업지원·생활편의시설 수요 기대

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수국가산업단지 배후 수요를 기반으로 하는 여수시 중흥동 중흥·삼동지구 지원시설 용지 25개 필지(총 1만 1900㎡)가 공급된다.

여수시에 따르면 이번 공급 대상은 중흥2지구 생산지원시설 용지 4필지와 후생지원시설 용지 19필지 등 총 23필지(9712.8㎡), 여수산단 입구 삼동지구 후생지원시설 용지 2필지(2187.3㎡)이다.

분양 규모는 최소 274㎡부터 최대 1186.8㎡까지 다양하게 구성돼 업종과 사업 규모에 맞춘 선택이 가능하다.

이곳은 여수국가산단과 인접한 입지 여건을 바탕으로 기업지원시설과 근린생활시설, 상업·편의시설 등 산업단지 종사자 수요를 겨냥한 사업 입지로 관심을 받고 있다.

입찰 참여 희망자는 다음 달 15~16일까지 한국산업단지공단에 사전 입주심사를 신청해 승인을 받아야 하며, 6월 23일부터 25일까지 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 통해 입찰에 참여할 수 있다.

입주 가능 업종과 용도는 ‘여수국가산업단지 관리 기본계획’ 및 ‘여수국가산업단지 중흥·삼동지구 조성사업 실시계획’에 적합해야 한다.

자세한 사항은 여수시청 누리집 입찰소식란과 공장설립 온라인지원시스템 ‘팩토리온’에서 확인할 수 있다.