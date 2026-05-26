[헤럴드경제=김주리 기자] ‘기적의 비만치료제’라 불리는 위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제가 암 환자들의 치료 효과를 개선하는 효과가 있음을 시사하는 연구 결과 4편이 나왔다.

지난 21일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 클리블랜드 클리닉 암 연구소 연구팀은 초기 암으로 진단받은 후 GLP-1 약물 복용을 시작한 1만 명 이상의 환자를 추적해 다른 당뇨병 치료제를 복용한 환자군과 질병 진행을 비교했다.

그 결과 GLP-1 복용군에서 암 전이 확률이 더 낮은 것으로 나타났다.

특히 폐암 환자의 경우 진행성 질환(질병이 초기 단계를 지나 주변 조직으로 침범하거나 다른 장기로 퍼진 상태)으로 악화하는 비율이 대조군(22%) 대비 GLP-1 복용군(10%)에서 절반 미만으로 줄었다.

유방암 환자에서도 역시 GLP-1 복용군 10% 대 대조군 20%로 유사한 패턴이 나타났고, 대장암과 간암에서도 통계적으로 유의미한 감소가 나타났다.

클리블랜드 클리닉에 전공의로 근무하는 마크 올랜드는 수백만 명의 미국인이 GLP-1을 복용하고 있다고 지적하면서 “잠재적인 항종양 효과가 무엇인지 우리가 즉각적으로 이해하는 것은 명백히 매우 중요하다”고 강조했다.

그는 이달 29일부터 다음 달 2일까지 시카고에서 열리는 미국임상종양학회(ASCO) 2026 연례 학술대회에서 이 연구를 발표할 예정이다.

수십만명 데이터에서 일관되게 나타나…“무시하기 어려워”

GLP-1 복용자가 유방암에 걸릴 확률이 낮은지, 그리고 진단 후 생존 기간이 더 긴지에 등을 살펴본 연구들도 있다.

텍사스대 MD 앤더슨 암센터가 13만7000명 이상의 유방암 환자를 분석한 논문에 따르면 GLP-1 약물 복용자의 5년 생존율은 95% 이상으로 비복용자(89.5%)보다 높았다.

이 연구에 참여한 MD 앤더슨 암센터의 유방종양학자 재스민 수쿠마르 박사는 다양한 데이터베이스들에 걸쳐 이런 경향이 나타나는 것이 보인다며 “이 모든 연구들이 약간씩 다른 설계를 가지고 있기 때문에 이는 확실히 흥미롭다”고 설명했다.

유방 영상을 촬영한 여성 약 9만5000명을 대상으로 한 펜실베이니아대 연구에서는 GLP-1 약물을 복용한 여성은 연령, 체중 등 다른 위험 요소를 고려하더라도 유방암 진단을 받을 확률이 약 25% 낮은 것으로 나타났다.

GLP-1 약물들이 암에도 효과가 있는 것처럼 보이는 이유는 아직도 명확하지 않으며 여러 가지 가설이 있다.

체중 감량과 대사 건강 개선을 통해 간접적으로 암 발병 위험을 낮춘다는 의견도 있고, 일부 암세포 표면에 GLP-1 수용체가 발현한다는 점을 지적하면서 약물이 암의 생물학적 기전에 더 직접적으로 작용할 가능성을 거론하는 의견도 나온다.

GLP-1 약물들은 혈당 강하와 체중 감량 외에도 심장마비 및 뇌졸중 위험 감소 용도로도 승인을 받은 상태다.

수면 무호흡증 완화, 그리고 중독 행동 억제 효능을 시험하는 임상 테스트도 진행 중이다.

최근 발표된 4건의 연구들은 여기 더해 항암 효과도 있을 수 있음을 시사한다.

“인과관계 아닌 상관관계…추가 연구 필요”

다만 이 연구들은 치료제로서 효과를 검증하는 목적으로 면밀히 설계된 임상시험이 아니라 후행적 검토를 통한 관찰 연구에 불과하며, 인과관계가 아니라 상관관계를 보여주는 데 그친다.

연구 대상 환자들은 이미 당뇨병이나 비만 치료를 위해 해당 약물을 복용 중이었고 연구진이 이들의 진료 기록을 분석해 통계적으로 유의한 경향을 찾아낸 것으로, 항암 효과 가능성 등 시사점을 확인하려면 추가 연구가 필요하다는 지적이 나온다.

특히 GLP-1 약물을 처방받는 환자들은 그렇지 않은 환자보다 의료 서비스 접근성이 좋고 더 일관된 후속 관리를 받는 경향이 있어, 이러한 임상 외적인 이점이 독자적으로 환자 예후를 개선했을 가능성도 지적된다.

이 때문에 항암 효과 유무를 엄밀히 검증하려면 소득 수준, 배경 건강, 의료 접근성 차이 등을 철저히 통제하는 무작위 대조 임상시험이 필수적이다.

그럼에도 불구하고 야로스와프 마치예프스키 클리블랜드 클리닉 암 연구소 부소장은 수십만 명 규모의 데이터에서 일관되게 이런 결과가 나온 점을 주목하면서 “이 수치들을 무시하기는 어렵다”고 말했다.

마운자로 제조사인 일라이릴리와 위고비 제조사인 노보노디스크는 현재 이 약물들의 항암 효과를 연구하지는 않고 있다.

한편 위고비와 마운자로는 각각 지난 2024년 10월, 2025년 8월에 정식 출시됐다.