민주당 “역사 훼손” vs 국힘 “기업 압박” 공방 지선 앞에 두고 “선거 이용 말라” 네 탓 공방도

[헤럴드경제=전현건 기자] 스타벅스코리아의 이른바 ‘탱크데이 마케팅’ 논란과 관련해 정용진 신세계그룹 회장이 26일 직접 대국민 사과를 했지만 정치권 공방은 좀처럼 가라앉지 않는 상황이다.

여야는 이날도 공방을 이어가며 6·3 지방선거에 미칠 파장 등을 두고 신경전을 벌였다.

국민의힘은 이재명 대통령과 더불어민주당을 겨냥해 “5·18 정신이 공포정치의 무기로 전락하고 있다”며 공세를 펼쳤다.

최수진 중앙선거대책위원 공보단장은 이날 논평에서 “여권의 선택적 분노가 국민을 내 편과 네 편으로 가르는 나쁜 정치로 이어지고 있다”며 “5·18 민주화운동은 모두가 지켜야 할 숭고한 역사지만, 현 정권의 대응은 원칙이 아닌 ‘선택적 분노’에 가깝다. 과거 5·18 전야제 당시 유흥주점 논란으로 비판받았던 우상호 후보, 송영길 후보, 김민석 총리부터 같은 기준이 적용돼야 할 것”이라고 지적했다.

박정하 의원도 MBC 라디오에 출연해 “스타벅스 마케팅은 분명 잘못됐고 비판받아야 하지만 이 대통령까지 나서 기업을 몰아세운 것도 문제”라며 “양쪽 모두 비판받아야 한다”고 꼬집었다. 다만 그는 “당이 이를 보수 결집 소재로 변질시키며 본질을 흐린 측면이 있다”면서 “선거에서는 다른 핵심 이슈에 집중해야 한다”고 밝혔다.

민주당은 역사 인식 문제 등을 강조하며 역공에 나섰다.

천준호 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 “‘탱크데이’ 사태는 국민의힘과 ‘일베’의 합작”이라며 “5·18 정신 헌법 수록이 국민의힘 방해로 무산된 직후 벌어졌다. 결코 우연으로 볼 수 없다”고 비판했다. 김한규 정책수석부대표 역시 “전날 장동혁 국민의힘 대표가 사전투표 첫날부터 ‘스타벅스 커피 들고 투표장에 가자’고 했는데 참담한 심정”이라고 날을 세웠다.

조승래 사무총장은 전날 기자간담회에서 “스타벅스의 잘못된 마케팅에 대해 국민의힘은 동의한다는 것인가”라며 “일각에서 ‘투표장에 스타벅스를 가져가자’고 선동하고 있지 않나. 이 문제를 선거에 이용하는 주체는 장 대표와 국민의힘”이라고 직격했다.

민주당은 정 회장을 향해서도 실효성 있는 대책을 촉구했다. 전진숙 대변인은 “(정 회장은) 이번 사태의 기획 및 승인 과정 전반을 투명하게 공개하고, 마케팅 검수체계를 전면 개편하라”고 말했다.