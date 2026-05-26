사과 등 62개 품목 출하정보 제공해 안정적 판로 확보

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도가 친환경농산물의 안정적 판로 확보를 위해 ‘친환경농산물 생산·유통관리 시스템’구축에 나선다.

26일 전남도에 따르면 친환경농산물 생산농가의 판로 걱정을 덜어주기 위한 유통관리 시스테메 나선다고 밝혔다.이는 학교급식 등 단체급식 관계자와 전문 유통업체에 전남에서 생산되는 시기별·품목별 출하량 정보를 수시로 제공한다.

호남권친환경농산물종합물류센터 누리집(honam-eco.nonghyup.com)에 구축되며, 3~5월 시스템 개발을 거쳐 6월 시범 운영에 들어간다. 이후 문제점 보완을 거쳐 올해 7월부터 본격 운영할 예정이다.

시스템에선 학교 등 단체급식에서 많이 사용되는 토마토 등 친환경농산물 62개 품목에 대한 시기별·품목별·농가별 출하 예상량, 계약재배 여부 등을 조회할 수 있다.

특히 농업인뿐만 아니라 유통업체, 단체급식 관계자, 공공기관 등이 회원 가입 후 이용할 수 있도록 설계된다. 또한 국립농산물품질관리원의 ‘친환경농산물 인증정보’와 ‘가격정보’도 실시간 연동해 농업인과 유통업체가 최신 시장 흐름을 한눈에 파악하도록 지원한다.

전남도 관계자는 “유통관리 시스템 구축을 통해 시기별로 과부족량을 예측해 농업인이 판로 걱정 없이 생산에만 전념하도록 선제적 판로대책을 추진할 것”이며 향후 전남의 농업 유통의 새로운 질서가 형성될 것으로 내다봤다.