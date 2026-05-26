[헤럴드경제=나은정 기자] 진공청소기 등 가전 제품을 무료 나눔하던 자영업자가 전선만 쏙 빼간 중년 남성의 황당한 행동으로 멀쩡한 물건들을 오히려 비용을 들여 폐기해야 하는 상황에 놓였다.

26일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 서울 중랑구에서 가게를 운영하는 제보자 A씨는 지난 23일 사용하지 않는 물건을 정리하기 위해 중고거래 앱에 무료 나눔 글을 올렸다.

나눔한 물건은 진공청소기, 전기난로, LED 조명바, 미니선풍기, 책 등이었고, A씨는 가게 앞에 물건들을 내놓은 뒤 “필요한 분 가져가시라”는 메모를 붙여 자유롭게 가져갈 수 있도록 했다.

잠시 뒤 자전거를 타고 온 중년 남성이 가게를 방문해서는 A씨 아내에게 “책을 가져가도 되냐”고 물었다. A씨 아내는 그러도록 하며 가져가기 쉽게 비닐봉까지 건넸다.

하지만 이후 남성은 A씨 아내가 시선을 돌린 틈을 타 책이 아닌 전기난로 및 LED 조명바에 연결된 전선을 손으로 잡아 뽑은 뒤, 이를 봉지에 넣어 현장을 떠났다.

A씨는 당시 상황을 알지 못했다가 이후 “전기난로를 가져가고 싶다”는 다른 이용자의 연락을 받고 물건을 확인했다가 피해 사실을 발견했다.

A씨는 해당 물건들이 돈을 받고 팔아도 정도의 멀쩡한 물건들이었다면서 “전선이 뽑힌 물건들은 결국 쓰레기가 돼서 비용을 들여 따로 폐기해야 하는 상황이다. 자기 이익 때문에 다른 모든 사람들에게 손해를 끼치는 행동이 너무 괘씸하다”고 토로했다.