SNS에 “선택은 자유” 글·사진 남겨

[헤럴드경제=한지숙 기자] 가수 JK 김동욱이 ‘혐오 마케팅’ 논란에 휩싸인 스타벅스 불매 운동과 관련해 “왜 더 가고 싶게 만드냐고”라며 반발했다.

26일 연예계에 따르면, JK 김동욱은 전날 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “평소엔 자주 가지도 않는데, 이렇게 귀찮게”라면서 이같이 스타벅스를 공개 지지하는 글을 남기고 사진도 올렸다.

사진에는 스타벅스 로고와 함께 “가고 싶으면 갑니다. 선택은 자유입니다”라는 문구가 써 있다.

앞서 배우 최준용도 스타벅스코리아가 이번 논란에 공식 사과한 날에 자신의 SNS 계정에 “커피는 스벅이지”라는 글과 함께 스타벅스 음료를 마시는 인증 사진을 올린 뒤 “스벅 사랑은 계속된다”, “아아는 역시 스벅이지”, “배달 왔는데?”라며 인증샷을 계속 남겼다.

가수 JK 김동욱과 배우 최준용은 내란 우두머리 혐의로 구속 수감 중인 윤석열 전 대통령 탄핵 반대에 앞장서 온 대표 연예인들이다.

한편 스타벅스코리아는 지난 18일 ‘탱크 텀블러’ 프로모션 행사를 진행하면서 홍보물에 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용했다. 5·18 민주화운동 기념식이 엄수된 일시에 시작한 이 행사는 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 비판을 받았다.

정치권과 공직사회로 불매운동이 번지자 정용진 신세계그룹 회장은 26일 대국민 사과 기자회견을 열어 “스타벅스의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느꼈다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”며 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄 드리며 여러분의 용서를 구한다”라고 고개를 숙였다.

정 회장은 “저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고, 더 노력하겠다”며 “ 더 무겁게 책임지겠다. 그리고 더 진심 어린 마음으로 고객 곁으로 다가가겠다”고 말했다.