무신사 온라인 플랫폼서 5000장 한정 판매

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼양그룹이 국내 패션 플랫폼 무신사와 한정판 티셔츠 ‘스페셜티’와 신규 기업광고를 선보였다고 26일 밝혔다.

삼양그룹은 ‘나는 강하다(엔지니어링 플라스틱)’, ‘책임 없는 쾌락(알룰로스)’, ‘페이스 유지해(퍼스널케어)’, ‘실로 놀라운(생분해성 수술용 봉합사)’ 등 자사 스페셜티 사업과 관련된 문구를 전면에 새긴 11종의 티셔츠를 출시했다. 삼양그룹 관계자는 “대중에 스페셜티 사업을 보다 쉽게 이해시키기 위한 취지”라고 설명했다.

해당 제품은 흡수가 잘 되는 기능성 원사와 면 소재로 제작됐다. 무신사 온라인 플랫폼에서 구매할 수 있으며 가격은 1장당 1만9900원으로 총 5000장 한정판으로 판매된다.

광고 영상에는 각 티셔츠 문구의 의미와 분위기에 맞는 상황을 담았다. 젊은 세대의 일상 속 장면을 배경으로, 청년들이 각기 다른 스페셜티를 입고 활동하는 모습을 보여주는 방식이다. 이번 광고는 삼양그룹 공식 유튜브 채널과 인스타그램, 네이버, 카카오 등 SNS 및 주요 포털사이트, 무신사 앱 및 웹사이트에서 만나볼 수 있다.

이수범 삼양홀딩스 HRC장은 “작년에 선보인 기업광고의 화제성을 이어가기 위해 올해 이색적인 광고 캠페인을 준비했다. 티셔츠라는 소재를 활용해 스페셜티를 재해석한다면 보다 쉽고 유쾌하게 대중과 소통할 수 있겠다고 판단했다”며 “앞으로도 다양한 캠페인을 통해 삼양그룹과 스페셜티 사업에 대해 알리는 활동을 지속적으로 전개할 것”이라고 말했다.

한편, 삼양그룹은 지난해 배우 박정민을 광고 모델로 발탁하고, 같은 이름의 다른 회사와 헷갈려 하는 오인지 현상을 직설적인 화법으로 풀어내고, MBTI 성격유형검사를 활용해 스페셔티를 소개하는 등 다양한 기업광고를 제작해 주목을 끌고 있다.