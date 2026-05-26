총 사업비 3289억원 규모…경동건설 등 공동 참여

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 부산 에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업의 우선협상대상자로 선정됐다.

금호건설은 부산도시공사가 발주한 ‘에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업’ 우선협상대상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 총 사업비 3289억원 규모다. 금호건설이 50.1% 지분으로 사업을 주관하고, 경동건설·HJ중공업·삼미건설·지원건설이 공동으로 참여한다.

금호건설은 단지 특성에 맞춘 통합 디자인과 특화 설계를 제안해 사업 평가에서 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다. 단지에는 금호건설의 주거 브랜드 ‘아테라’가 적용된다.

사업지는 부산 강서구 강동동 3976 일원이다. 지하 2층~지상 16층, 14개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1057세대 규모로 조성된다. 전 세대는 공공분양 방식으로 공급된다.

착공은 2028년 4월, 준공은 2031년 8월로 예정됐다.

금호건설은 낙동강과 근린공원 입지를 활용한 주거단지를 조성한다는 계획이다. 주변 경관을 고려한 조망 구조를 적용하고, 특화 정원 등을 배치해 쾌적한 주거환경을 마련한다.

금호건설은 최근 민간참여 공공주택 분야에서 수주 성과를 이어가고 있다. 앞서 울산도시공사가 발주한 ‘유홈 율동·상안 민간참여 공공주택사업’ 우선협상대상자로도 선정됐다.

해당 사업은 총 사업비 1364억원 규모로, 울산 북구 효문동 율동A2블록 381세대와 상안동 상안B1블록 102세대 등 총 483세대 규모 공공주택 단지를 조성하는 사업이다.

한편 금호건설은 지난달 경기 평택에 공급되는 ‘고덕신도시 아테라’를 선보인 데 이어, 이달에는 3기 신도시인 남양주 왕숙2지구 A-1블록에서 ‘왕숙 아테라’ 분양을 진행한다.

금호건설 관계자는 “이번 우선협상대상자 선정은 아테라 브랜드 경쟁력과 민간참여사업 수행 역량을 다시 한번 인정받은 결과”라며 “차별화된 설계와 상품성을 바탕으로 지역을 대표하는 주거단지를 조성할 것”이라고 말했다.