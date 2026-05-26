- 이벤트용 라이트스틱, 플래시 메모리 칩 등 한국 제안 명칭 14건 반영…2027년부터 전 세계 상표출원에 적용

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국이 개발한 독특한 이벤트용 나리트스틱(일명: 응원봉)부터 반도체 칩까지 한국이 제안한 명칭이 국제기구의 상표출원을 받아냈다.

지식재산처는 ‘플래시 메모리 칩’, ‘이벤트용 라이트스틱’ 등 우리나라가 제안한 14개 상품 명칭이 제36차 니스(NICE) 국제상품분류 전문가회의에서 승인됐다고 26일 밝혔다.

해당 명칭은 오는 2027년부터 시행되는 니스 국제상품분류(13판)에 반영돼 96개국에서 상표 출원 시 활용될 예정이다.

니스 국제상품분류는 세계지식재산기구(WIPO)가 관리하는 국제 상품 및 서비스업 분류체계로 회원국이 96개국(2026년 5월 기준)에 이른다. 이번 회의에서 우리나라는 총 18건의 신규 명칭을 제안해 14건이 채택되는 성과를 거뒀다. 해당 명칭은 특정 국가 또는 기업에 의해 선점되는 것을 방지하고 국제적으로 통용되는 상품의 일반명칭으로 인정받게 됐다.

특히, ‘플래시메모리 칩’, ‘반도체 이미지 센서’ 등 반도체 핵심 상품이 포함된 점이 주목된다. 이들 명칭은 최근 반도체 호황 속에서 확고히 자리매김하고 있는 우리 기업의 주력 상품으로, 향후 해외 출원 시 보다 신속하고 원활하게 상표권을 확보할 수 있을 것이란 기대다.

또한 K-팝 공연‧응원 문화의 세계적 확산과 함께 관련 산업이 성장함에 따라, 전자식 응원봉 ‘이벤트용 라이트스틱’도 국제상품분류 명칭에 포함됐다.

그 밖에 ‘클린룸용 에어샤워’, ‘애완동물용 건조장치’ 등 새롭게 시장이 개척되고 있는 분야의 상품 명칭도 국제분류에 다수 채택됐다.

지식재산처 남영택 상표디자인심사국장은 “우리 기업이 세계 시장을 선도하고 있는 반도체 대표 상품이 국제상품명칭으로 채택된 것은 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 우리 기업의 핵심 상품 명칭이 국제분류에 적시 반영될 수 있도록 산업계와 협력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.