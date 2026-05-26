5월 경로당 105개소 방문해 불법 방문판매 피해예방 집중 홍보 지난해부터 연 2회→3회로 확대 운영… 어르신 대상 맞춤형 예방활동 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 최근 어르신들을 대상으로 한 불법 방문판매 피해가 잇따름에 따라 지난 5월 18일부터 22일까지 지역 내 경로당 105개소를 대상으로 소비자 피해예방 홍보활동을 집중 추진했다.

이번 홍보활동은 이른바 ‘떴다방’ 형태의 불법 방문판매로부터 어르신들의 소비자 피해를 예방하고, 건강하고 안전한 노후생활을 지원하기 위해 마련됐다.

불법 방문판매는 저렴한 생필품 제공이나 무료 건강강좌, 공연 관람 등을 미끼로 어르신 등 취약계층을 유인한 뒤 건강기능식품, 생활용품, 의료기기 등을 시가보다 훨씬 비싼 가격에 판매하는 수법이다. 특히 충동구매를 유도하거나 환불을 어렵게 하는 사례도 적지 않아 각별한 주의가 요구된다.

구는 어르신 인구 비율이 높은 지역 특성을 고려해 지난해부터 시니어 감시원을 활용한 경로당 방문 홍보활동을 기존 연 2회에서 3회로 확대해 운영하고 있다. 지난해에는 경로당 이용 어르신 3844명을 대상으로 불법 방문판매 예방 및 식품안전교육을 실시했으며, 올해도 5월 첫 홍보활동에 이어 오는 8월과 11월 추가 방문 홍보를 추진할 계획이다.

이번 활동에서는 시니어 감시원이 경로당을 직접 찾아 ▷불법 방문판매 주요 사례 ▷피해 발생 시 대응 방법 ▷1399 신고센터 이용 안내 등을 어르신 눈높이에 맞춰 안내했다.