“미국 반출·현지 폐기·제3국 처리 모두 가능” 美·이란 종전 협상 교착 속 핵심 쟁점서 한발 물러서

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이란의 농축우라늄 보유분을 이란 내부나 제3국에서 처리하는 방안도 수용할 수 있다는 입장을 내비쳤다.

미국과 이란 간 종전 협상이 타결 직전 교착 양상을 보이는 가운데, 트럼프 대통령이 핵심 쟁점 가운데 하나인 농축우라늄 처리 문제에서 유연성을 시사하면서 협상 돌파구가 마련될지 주목된다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “농축우라늄은 즉시 미국으로 이전돼 폐기되거나, 더 바람직한 방안으로는 이란과의 협력과 조율을 통해 현지(이란)에서 폐기되거나, 또는 다른 적절한 장소에서 미국 원자력에너지위원회나 그에 상응하는 기관의 입회 아래 폐기될 것”이라고 밝혔다.

그간 트럼프 대통령은 이란이 보유한 농축도 60%의 농축우라늄 440kg를 미국으로 보내는 방안을 거론해왔으나, 이날 입장에서는 이란 내부 등에서 폐기하는 대안에도 열려 있음을 분명히 한 것으로 풀이된다.