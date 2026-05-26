중소벤처기업부 ‘문화관광형시장 육성사업’ 선정, 2개년 프로젝트 본격 추진 BBQ존, 감성캠핑존, 가족피크닉존 등...‘머무는 시장, 즐기는 로컬 문화 공간’ 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 지역 핵심 상권이자 골목 경제 중심지인 ‘목사랑전통시장’이 캠핑 감성과 시장 활력을 함께 즐길 수 있는 ‘문화관광형시장’으로 거듭날 예정이라고 26일 밝혔다.

‘목사랑전통시장’은 캠핑 콘텐츠를 접목한 운영 차별화 전략으로 지난해 중소벤처기업부 주관 ‘문화관광형시장 육성사업’ 대상지로 선정됐다. ‘문화관광형시장 육성사업’은 지역의 문화·관광 자원과 연계해 시장 고유의 특성을 살린 콘텐츠를 발굴해 지원함으로써 전통시장을 명소화하고, 지역경제 활성화를 도모하기 위한 사업이다.

구는 지난 4월 3일 목사랑전통시장상인회와 함께 ‘문화관광형시장 육성사업’ 비전 선포식을 개최하고 본격적인 사업 추진에 돌입했다.

사업은 2026년부터 2027년까지 2년간 연차별로 추진된다. 1년 차인 올해는 3억 8000만 원이 투입되며 ▷캠핑장 리뉴얼 ▷목사랑 힐링캠프 ▷올-뉴(All New)프로젝트 ▷시즌별 활력축제 ▷로컬 크리에이터 서포터즈 등 다양한 특화 사업을 추진한다.

먼저 목사랑전통시장 고객지원센터 지하 1층에 있는 기존 캠핑장을 새롭게 단장한다. 1층 공간과 연계해 개방감을 높이고 감성캠핑존·가족피크닉존·BBQ존 등 세대별 맞춤형 공간을 조성해 방문객이 머물며 즐기고 소비하는 ‘체류형 로컬 문화공간’으로 재구성할 계획이다.

또 온라인 예약 시스템과 QR결제, 디지털 안내 시스템 등을 도입하고, 지역 예술인 공연과 버스킹, 플리마켓 등 문화 콘텐츠도 운영한다.

캠핑장과 연계한 이색 체험 프로그램도 운영된다. ‘목사랑 힐링캠프’에서는 캠핑 요리 클래스와 로컬푸드 쿠킹체험 등을 운영하며, 가족 참여형 프로그램인 ‘캠핑한데이’를 통해 아이와 부모가 함께 시장에서 판매하는 음식재료를 활용한 요리 체험을 즐길 수 있도록 할 예정이다.

이와 함께 막걸리 축제, 가을愛 한보따리 축제, 체험 장터 등 계절별 먹거리를 활용한 ‘시즌별 활력축제’를 개최해 시장의 활기를 더할 계획이다.

시장 경쟁력 강화를 위한 사업도 추진한다. 상인 역량 강화 프로그램 ‘올-뉴(ALL New) 프로젝트’를 통해 AI 및 스마트폰 앱을 활용한 마케팅 교육을 시행하고 SNS 게시물과 숏폼 영상을 제작할 수 있도록 지원한다.

또 ‘로컬 크리에이터 서포터즈’를 운영해 온라인 홍보 기반을 강화하고 젊은 세대와 신규 고객 유입도 확대할 계획이다.