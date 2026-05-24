[헤럴드경제=김아린 기자] 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보를 둘러싼 ‘차명 대부업체 운영’ 의혹과 관련 경찰이 24일 고발장을 접수하고 수사에 착수했다.

평택시민재단은 이날 김 후보를 대부업·공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔다.

평택시민재단은 “평택을 국회의원 재선거가 열리는 이유는 더불어민주당 소속 전임 의원이 부동산 차명 소유 문제로 당선 무효형을 받았기 때문인데 똑같은 양태가 다시 벌어졌다”고 주장했다.

그러면서 “차명으로 고리의 사채업을 영위하면서 이를 은폐하려 한 김용남 후보의 행위는 그 자체가 심각한 범죄일뿐더러 유권자의 합리적인 선택을 심각하게 방해하는 중대 범죄”라고 했다.

해당 의혹과 관련해 김 후보는 전날 입장문을 통해 “전혀 사실이 아니다”라고 반박했다.

김 후보는 “해당 업체들의 설립과 운영은 모두 법적 절차에 따라 정상적으로 이루어졌음을 밝힌다”고 해명했다.

경찰은 고발장을 검토한 뒤 자세한 사건 경위 등에 대해 조사할 방침이다.