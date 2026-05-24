[헤럴드경제=김아린 기자] 6.3 지방선거 공식 선거운동이 시작되고 첫 주말 여야 지도부가 집중 유세를 벌이며 유권자들에게 지지를 호소했다.

정청래 더불어민주당 대표는 24일 전남을 찾아 ‘텃밭 민심 잡기’에 나섰다. 이번 달 들어 다섯 번째 호남을 찾은 정 대표는 전남 순천의 송광사 부처님오신날 행사 참석으로 첫 일정을 소화한 데 이어 전남 광양의 옥곡 오일장과 전남 담양 전통시장 등을 방문했다.

지지자들과 만난 정 대표는 “예산은 민주당 정부에서 편성하고 민주당 국회의원들이 법을 통과시킨다”며 “대통령과 같은 정당인 민주당 후보를 뽑아줘야 (지역이) 발전한다”고 호소했다.

같은 날 장동혁 국민의힘 대표는 서울 종로 조계사에서 열린 부처님오신날 법요식 참석 후 인천에서 유세 활동을 이어갔다. 장 대표는 인천 연수 옥련시장과 인천 계양 작전역, 부평 문화의거리 등을 찾아 후보들과 총력전을 펼쳤다.

장 대표는 “누구나 죄지으면 똑같이 재판받고 죄지은 게 드러나면 감옥 가는 게 정상적인 나라이고 헌법에 그렇게 돼 있는데, 이재명 대통령이 되더니 자기 죄 지운다고 한다”며 ‘정권 심판’을 앞세웠다.

장 대표는 현장 유세에 더해 SNS(사회관계망서비스)에서도 대여 공세를 이어갔다. 장 대표는 자신의 페이스북에 올린 글에서 “이재명 대통령이 ‘피고인’과 ‘대통령’ 사이를 왔다갔다 한다”며 “감옥 갈 생각에 불안하겠지만 재판은 지워지지 않는다”고 비판했다.