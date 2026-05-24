[헤럴드경제=김보영 기자] 경기 남양주 철마산에서 실종된 것으로 우려되던 외국인 여성이 무사 귀가한 것으로 확인됐다.

24일 경기 남양주북부경찰서는 이날 오전 10시 50분쯤 서울 강북구의 한 주거지에서 홍콩 국적의 50대 여성 A씨를 발견했다고 밝혔다.

앞서 소방당국은 지난 22일 오후 9시쯤 철마산에서 어눌한 영어 발음으로 “등산 중 길을 잃었다”고 하는 A씨의 신고를 접수해 당일 야간 수색을 벌였다.

소방당국은 A씨가 통화 중 말한 ‘아이언 호올스(Iron horse)’가 남양주시의 ‘철마산’을 의미한다고 판단해, 철마산 일대를 중심으로 수색을 벌였으나 A씨를 발견하지는 못했다.

A씨는 신고 다음 날인 23일 오전 5시 50분쯤에도 다시 소방에 전화를 걸어 “아직 산에서 헤매고 있고, 배터리가 7% 남아 있다”고 했으나 이 통화를 끝으로 연락이 끊겼다.

A씨가 사용한 휴대전화는 소방당국이 발신할 수 없는 국외 번호인데다, 마지막 통화 이후 전화기가 꺼져 위치 추적이 쉽지 않은 상태였다.

경찰과 소방 당국은 정확한 위치가 특정되지 않은 상황에서 철마산 일대를 중심으로 수색을 이어갔다. 이후 경찰은 CCTV 동선 분석을 통해 A씨가 철마산에서 자발적으로 하산한 뒤 주거지로 이동한 사실을 확인하고, 탐문 수사를 통해 다음날인 이날 A씨를 발견했다.

경찰 조사에서 A씨는 자신이 실종 신고 당사자라고 밝혔으며, 신고 당시 사용한 전화번호도 일치한 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨의 신병이 확보되고 안전에도 문제가 없는 만큼 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 사건을 종결할 예정이다.