최은석 선대위 대변인 논평 “호락호락한 도시 아냐” “李 ‘밀짚모자 박정희’ 흉내내도 대구민심 안움직여”

[헤럴드경제=신대원 기자] 6·3 지방선거 대구시장 선거에서 김부겸 더불어민주당 후보와 박빙의 승부를 벌이고 있는 추경호 국민의힘 후보 측이 박근혜 전 대통령의 지원에 고무된 모습이다.

추 후보 측은 24일 박 전 대통령이 전날 대구 북구 칠성시장에서 추 후보 지원에 나선 것과 관련해 대구시민들이 결집하고 있다고 밝혔다.

추 후보 선대위의 최은석 대변인은 이날 ‘대구는 호락호락한 도시가 아닙니다’는 제목의 논평에서 “김부겸 후보님. 어제 칠성시장 보셨느냐”며 “박근혜 대통령께서 오랜 침묵을 깨고 직접 나섰다. 그 장면 하나가 모든 것을 말해준다”고 말했다.

최 대변인은 “이재명 대통령이 멀리 대구까지 내려와 밀짚모자를 쓰고 박정희 대통령을 흉내 낸다고 해서 대구 민심이 움직이는 것이 아니다”며 “박 대통령께서 오랜만에 유세현장에 나선 것은 누가 급하게 요청해서가 아니다. 추 후보가 대구 경제를 다시 일으켜 세울 적임자라는 분명한 판단이 섰기 때문”이라고 했다.

이어 “박 대통령께서 그냥 움직이실 분이냐”며 “그 한 걸음 자체가 검증이고, 그 메시지 자체가 신뢰”라고 의미를 부여했다.

또 “추 후보는 대구에서 자산을 오랜 시간 차곡차곡 쌓아온 사람”이라면서 “정치적 신뢰는 하루아침에 만들어지지 않는다. 세월 속에서 지역과 함께 호흡하고, 묵묵히 책임을 다해온 시간. 그 진정성이 결국 정치적 자산이 되는 것”이라고 강조했다.

최 대변인은 그러면서 “지금 대구에서 일어나고 있는 흐름은 단순한 보수 결집이 아니다. 대구 시민들의 결집”이라며 “누가 선거철에만 대구를 찾는 사람인지, 누가 정말 이 도시의 미래를 고민해온 사람인지 대구 시민들은 이미 다 알고 계신다”고 말했다.

이어 “결국 민심은 구호가 아니라 진정성을 따라 움직인다”면서 “그리고 지금 대구는 자신의 도시를 진심으로 아끼는 사람 쪽으로 움직이고 있다”고 덧붙였다.

한편 박 전 대통령은 전날 오후 추 후보와 함께 칠성시장을 방문했다.

박 전 대통령이 선거 유세 현장을 찾은 것은 2017년 탄핵 이후 처음이었다.

그는 이 자리에서 “그동안 많은 분들이 저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다 얘기를 하셨다고 전해 들었다. 그래서 참 오랜만에 칠성시장에 오게 됐다”면서 “오늘 마침 추 후보도 같이 오셔서 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니까 좋은 정책을 마련하실 것으로 생각한다”고 말했다.