[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군이 초록이 짙어지는 5월을 맞아 바다와 숲이 어우러진 힐링 여행지로 주목받고 있다. 복잡한 일상에서 벗어나 천천히 쉬어가는 여행을 원하는 관광객들의 발길이 이어지면서 울진만의 체류형 관광 매력이 다시 부각되고 있다.

24일 울진군에 따르면 울진의 대표 걷기길인 해파랑길 울진 구간(24~27코스)은 동해를 가장 가까이에서 만날 수 있는 길로 꼽힌다. 망양정과 월송정, 후포항 일대를 따라 이어지는 길에서는 끝없이 펼쳐진 수평선과 시원한 바닷바람이 여행객들을 맞이한다.

길은 작은 어촌마을과 해안 절벽, 포구 사이를 잇는다. 잔잔한 파도 소리와 항구의 풍경이 어우러지며 도시에서는 쉽게 느낄 수 없는 동해안만의 여유를 선사한다.

특히 망양정 해안길과 후포항 주변은 푸른 바다와 붉은 등대, 해안 절경이 어우러져 걷기 여행객들의 인기 코스로 자리잡고 있다.

울진에는 바다와는 또 다른 매력을 품은 숲길도 있다. 울진 금강소나무숲길은 수백 년 세월을 견뎌온 금강송 군락 사이를 걸으며 숲의 고요함과 생명력을 온전히 느낄 수 있는 대표 명소다.

금강소나무숲길은 1~5구간과 가족탐방로 등으로 운영되며 십이령 옛길과 울창한 금강송 군락지를 함께 만날 수 있다. 예약 탐방 가이드제로 운영돼 하루 탐방 인원을 제한하고 숲의 원형을 보존하고 있는 것도 특징이다.

숲길 인근의 금강송에코리움과 구수곡자연휴양림도 인기다. 울창한 숲과 계곡이 어우러진 이곳은 자연 속에서 온전한 쉼을 경험할 수 있는 공간으로 가족 단위 여행객은 물론 힐링 여행을 찾는 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

여기에 덕구온천과 백암온천, 지역 먹거리까지 더해지며 울진만의 체류형 여행이 완성된다.

동해선 철도 개통 이후 접근성이 높아진 가운데 울진군은 바다·숲·온천을 연계한 관광 콘텐츠 확대에 힘을 쏟고 있다.

울진군 관계자는 “오래 머무를수록 더 깊은 매력과 여유를 만날 수 있는 곳이 울진”이라며 “5월, 대한민국의 숨이 머무는 길 울진에서 몸과 마음을 쉬어가는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.