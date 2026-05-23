[헤럴드경제=장윤우 기자] 삼성전자 임금협상 잠정 합의안에 대한 노조 투표가 이틀만에 투표율이 80%를 넘어섰다.

23일 업계에 따르면 이날 오후 6시 40분 기준 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)의 투표율은 80.62%를 기록했다. 투표권자 5만7290명 중 4만6185명이 참여했다. 2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)에선 8187명 중 6502명이 참여해 79.42%를 기록했다.

두 노조를 합산한 투표율은 80.47%다.

투표는 전날 오후 2시 12분 시작해 오는 27일 오전 10시까지 진행된다. 투표권자 과반이 참여해 과반이 찬성하면 잠정 합의안은 최종 확정된다.

합의안을 두고 사내 찬반이 엇갈리고 있다. 전삼노와 3대 노조인 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)은 부결 운동을 벌이고 있다.

최승호 초기업노조 위원장은 이날 “2026년 임금·단체협약 잠정 합의안 투표 결과 여부와 관계없이 6월 중 위원장 재신임 투표를 진행하겠다”고 밝혔다.

반도체(DS) 부문과 모바일·가전(DX) 부문 간 성과급 격차도 변수다.

지난 20일 노사가 합의한 잠정 합의안에 따르면 DS 부문은 영업이익 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 기존 초과이익성과급(OPI)에 더해 받는다.

메모리사업부 직원은 세전 약 6억원, 비메모리사업부 직원은 약 2억1천만원을 받을 것으로 전해졌다. 올해 적자가 예상되는 DX 부문은 OPI를 거의 받지 못하거나 자사주 600만원만 받게 될 것으로 알려졌다.

한편 주주들의 움직임도 빨라지고 있다.

소액주주 플랫폼 액트는 이날 삼성전자가 주주명부 열람·등사 청구를 수용했다고 밝혔다. 열람은 오는 27일 또는 28일 진행될 예정이다.

이번 청구는 삼성전자 주주단체인 대한민국 주주운동본부가 액트를 통해 추진했다. 주주운동본부는 명부를 확보하는 대로 임시 주주총회 소집을 요구할 것으로 알려졌다.

주주운동본부는 전날 대법원 앞에서 기자회견을 열고 “특별성과급 결정은 주주 권한”이라며 임시 주주총회 개최를 촉구했다. 이 단체는 이번 합의에 대한 효력정지 가처분 및 무효확인 소송도 진행할 계획인 것으로 알려졌다.