초등 대안학생 시절부터 사회 문제 관심 “광주 오월의 정신, 삶으로 증명해”

[헤럴드경제=김광우 기자] 가자지구행 구호선에 탑승했다가, 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현 씨가 제21회 들불상을 수상했다.

23일 연합뉴스에 따르면 들불열사기념사업회는 평화운동가 김아현(28·활동명 해초) 씨에게 제21회 들불상을 시상했다.

김 씨는 초등 대안학교 시절부터 ‘제주 강정마을 해군기지’, ‘밀양 송전탑’ 등 사회 문제에 관심을 갖고 인권·평화 운동에 참여했다.

최근에는 팔레스타인 가자지구 봉쇄에 맞선 국제 구호단의 일원으로 활동했다.

현지 시간으로 이달 19일 가지지구행 국제 구호선단에 탑승했다가 이스라엘군에 나포, 석방 후 지난 22일 인천국제공항을 통해 귀국했다.

들불상 심사위원회는 “누군가는 그의 항해가 무모하다고 할지 모르지만, 김아현 님은 광주 오월의 정신이 어떻게 국경과 바다를 넘어 세계적 평화 연대로 확장될 수 있는지를 자기 삶으로 증명해 보였다”고 시상 이유를 밝혔다.

들불상은 1970년대 말 노동운동을 하며 5·18 민주화운동에서 주도적 역할을 한 들불야학의 정신을 기리기 위해 제정했다.

신영일, 윤상원, 박용준, 김영철, 박효선, 박관현, 박기순 씨 등 들불야학 출신 열사 7명의 정신을 이어받아 우리 사회에서 민주·인권·평등·평화 발전에 헌신한 개인 또는 단체를 시상한다.