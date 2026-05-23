서 후보 “노원 현실 반영한 실용적 해법 찾을 것”...정 후보 “일률 규제 대신 맞춤형 실용 행정 필요”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장 후보와 정원오 서울시장 후보가 노원구의 지역 특성에 맞춘 신속하고 안전한 정비사업 추진 의지를 강력히 피력했다.

서 후보와 함께 한 정 후보는 22일 서울 노원구 상계보람아파트에서 인근 재건축 추진위원회 임원 20여 명과 간담회를 갖고 노원구 일대 노후 아파트의 신속한 재개발 추진 방안을 논의했다.

이날 간담회에서 정 후보는 노원구가 지닌 역사적·구조적 특수성을 고려한 실용적 접근의 필요성을 제시했다.

정 후보는 “노원은 1980년대 후반 서울 주택난 해소를 위해 국가 주도로 계획된 대한민국 대표 택지개발지구이자 서울의 성장을 뒷받침한 든든한 맏이 같은 곳”이라며 “당시 정부가 설정한 일률적인 용적률 규제가 현재 조합원들에게는 사업성 저하라는 걸림돌이 된 만큼, 이제는 행정이 앞장서 지역 실정에 맞는 유연한 행정 적용을 검토해야 한다”라고 밝혔다.

간담회에 참석한 조합 관계자들은 “노원은 불암산, 수락산 등 도시자연공원이 풍부하고 소형 평형 단지가 밀집해 있어, 현재의 공원·녹지 기준과 사업성보정계수로는 사업성 개선을 기대하기 어려운 상황”이라며 현실적인 정비사업 개선 대책 마련을 촉구했다.

오세훈 후보가 재임 시절 도입한 신통기획의 한계에 대한 지적도 이어졌다. 조합원들은 상계·중계택지 지구단위구역 내 재건축 단지들이 지구단위계획 결정고시 지연으로 인해 2년 가까이 지났음에도 정비구역 지정조차 받지 못하는 답답함을 호소했다. 특히 타 지역과의 형평성 문제도 제기됐다. 수서택지지구 내 선도단지는 자문 접수 후 1년 이내에 정비구역 지정 고시까지 완료된 것과 상반된다는 것이다.

이같은 주요 원인으로는 행정 병목이 제기됐다. 재정비촉진법에 의한 절차와 도시정비법에 의한 절차, 지구단위계획과 신통기획에 의한 절차 등 복잡하게 얽힌 중복 절차로 인한 행정력 소모와 시간 낭비가 너무 많다는 것이다.

이어 정원오 후보는 이러한 노원구의 막힌 행정 절차를 뚫기 위한 구체적인 해법으로 간담회 종료 후 지난 5월 19일 발표한 ‘양천 목동 14개 단지 정비사업 통합지원 TF 모델’을 노원에도 전격 도입하는 공약을 발표했다.