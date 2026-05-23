목동선 T자 노선 재설계 추진·서서울호수공원 문화체육센터 건립 추진 ‘한목소리’ 신정네거리와 신영시장에서 양천 구민 만나 현장 소통 행보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 국민의힘 양천구청장 후보는 23일 신정네거리에서 오세훈 서울시장 후보와 함께 ‘합동 유세’를 갖고 양천 발전과 서울시 발전을 위한 협력 의지를 강조했다.

이날 유세에서 이기재 후보는 오세훈 후보가 양천구를 위해 ▷공항소음대책지역 재산세 시세 감면 ▷목동선 경제성 있는 T자 노선 재설계 추진 ▷서서울호수공원에 문화체육센터 건립 추진 등을 약속했다고 밝혔다.

이기재 후보는 “오세훈 서울시장은 재개발·재건축 과정의 복잡한 절차를 획기적으로 단축시키며 안전진단 통과부터 조합 설립까지 빠르게 추진해 단 4년 만에 끝냈다”며 “앞으로 남은 재건축·재개발 과정을 속도감 있게 완성하기 위해서는 오세훈 시장과의 안정적인 협력이 반드시 필요하다”고 말했다.

이어 “이기재와 오세훈이 함께 손을 맞잡고 양천의 발전과 서울시의 발전을 확실하게 이뤄내겠다”며 “중단 없는 확실한 발전을 위해 힘을 모아달라”고 지지를 호소했다.

오세훈 후보는 “목동운동장·유수지 일대는 앞으로 코엑스처럼 변화, 신목동역 안양천 수변에 전망 좋은 명품 카페와 문화공간이 들어서게 될 것”이라며 “달리는 말의 머리를 돌리지 않는다는 말처럼, 이기재 후보와 찰떡 호흡으로 양천의 발전을 반드시 완성하겠다”고 강조했다.

이날 이기재·오세훈 후보는 신정네거리 유세에 이어 신영시장을 찾아 상인 및 주민들과 직접 인사를 나누며 현장 소통 행보를 이어갔다.