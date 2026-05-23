[헤럴드경제=이명수 기자] MBC ‘21세기 대군부인’ 논란의 파장이 국회 국민동의청원으로 옮겨갔다. 제작진·주연 배우·작가가 잇따라 사과했는데도 시청자 항의가 국회까지 이어진 것이다.

22일 국회 국민동의청원 게시판에는 ‘21세기 대군부인 폐기’를 요구하는 청원이 등장했다. 청원인은 “가상의 대한민국을 배경으로 하면서도 중국식 복식·예법·어휘를 무분별하게 차용해 명백한 문화 공정·역사 왜곡에 해당한다”며 작품 폐기를 요구했다.

또한 “국민 정서를 심각하게 유린하고 대한민국 문화적 정체성을 전 세계에 왜곡 전파하는 행위”라며 “제작진의 단순 사후 수정을 넘어, 해당 드라마의 즉각적인 방영 중단 및 VOD·OTT 플랫폼 내 전면 폐기를 요구하며, 향후 이와 같은 문화 침탈형 미디어물의 영구 퇴출을 위한 제도적 장치 마련을 강력히 청원한다”고 했다.

이 청원의 만료일은 6월 21일로 30일 안에 5만명의 동의를 얻으면 소관 상임위원회에 회부된다.

‘21세기 대군부인’을 둘러싼 논란은 종영 직전 폭발했다. 15일 방송된 11회에서 이안대군(변우석) 즉위식 장면이 도화선이 됐다. 시청자들은 신하들이 자주국 군주에게 쓰는 ‘만세’ 대신 제후국 표현인 ‘천세’를 외치고, 왕이 황제의 ‘십이면류관’이 아닌 중국 신하국 군주의 ‘구류면류관’을 착용한 점을 문제 삼았다. ‘21세기 입헌군주제 대한민국’이라는 가상 설정과 충돌한다는 것이다.