추경호·유영하와 시장 돌며 상인·시민 만나 지지자 수백명 몰려 북새통…30분가량 현장 행보 추경호, 유세차 올라 전통시장 활성화 공약 강조 김부겸 후보와 경합 속 보수 지지층 결집 시도

[헤럴드경제=정경수 기자] 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 대구 전통시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원에 나섰다. 한때 ‘선거의 여왕’으로 불렸던 박 전 대통령이 보수 텃밭인 대구에서 공개 행보에 나서면서 막판 보수층 결집을 노린 움직임으로 풀이된다.

박 전 대통령은 23일 오후 대구 북구 칠성시장을 방문해 추 후보의 유세 일정에 동행했다. 현장에는 추 후보와 유영하 국민의힘 의원도 함께했다.

박 전 대통령은 추 후보, 유 의원과 함께 시장 골목을 돌며 상인들과 시민들을 만났다. 부처님오신날 연휴를 맞아 장을 보러 나온 시민들과도 인사를 나눴다.

박 전 대통령은 상인들의 손을 잡고 “안녕하십니까”, “감사합니다”라고 짧게 인사했다. 추 후보와 유 의원은 박 전 대통령의 뒤를 따라 이동하며 시민들과 접촉면을 넓혔다.

이날 칠성시장 일대에는 박 전 대통령 지지자와 일반 시민 등 수백명이 몰렸다. 좁은 시장 통로에 인파가 집중되면서 현장은 한때 북새통을 이뤘다. 경호 문제로 취재 인력 접근도 일부 제한됐다.

박 전 대통령은 약 30분 동안 시장에 머문 뒤 추 후보보다 먼저 현장을 떠났다.

이후 추 후보는 유세차에 올라 전통시장 활성화 등 민생 안정 공약을 내세우며 지지를 호소했다. 전통시장을 찾은 시민들에게 지역경제 회복과 민생 현안 해결을 강조한 것으로 전해졌다.

이번 행보는 선거 막판 대구 민심을 붙잡기 위한 상징적 장면으로 해석된다. 추 후보는 더불어민주당 김부겸 후보의 초반 약진에 맞서 선거전을 이어가고 있다. 최근 여론조사에서도 두 후보가 접전을 벌이는 것으로 나타나면서, 국민의힘은 보수 지지층 결집에 공을 들이는 분위기다.