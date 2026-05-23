“시드니 북쪽 와인과 미식 명소, 자연 속 체험이 어우러진 여행지” ‘비비드 시드니(5.22~6.13)’서 차로 2시간

[헤럴드경제=함영훈 기자] 시드니를 포함해 시드니 외곽의 매력 까지 한국인들에게 적극 알리고 있는 호주 뉴사우스웨일즈주 관광청이 서서히 우리 국민들의 입소문을 타기 시작한 미식과 와인여행지 ‘헌터 밸리(Hunter Valley)’를 적극 추천했다.

호주의 5월은 결실의 계절 가을이다. 시드니에선 ‘비비드 시드니’(5.22~6.13) 가을 축제가 22일 개막했고, 헌터밸리를 비롯한 시드니 외곽 청정 생태지역은 풍요로운 식재료와 와인이 익어가고 있다.

23일 뉴사우스웨일즈주 관광청에 따르면, 시드니에서 북쪽으로 약 2시간 거리에 있는 헌터 밸리는 광활한 포도밭과 평화로운 자연 풍경 속에서 와인과 미식을 동시에 즐길 수 있는 지역이다.

헌터 밸리는 호주 와인 산업의 발상지로, 세미용(Semillon)과 쉬라즈(Shiraz) 등 프리미엄 와인 품종으로 세계적인 명성을 쌓아왔다. 150개 이상의 셀러 도어(cellar door)를 중심으로 다양한 와인 시음 경험을 제공하며, 혁신적인 레스토랑과 함께 지역 식재료 기반의 미식 문화를 선보이고 있다.

또한 이 지역에서는 와인 시음뿐 아니라 자연 속에서의 여유로운 휴식도 함께 즐길 수 있다. 포도밭 사이에서 펼쳐지는 음악 공연과 다양한 스파 시설, 한적한 풍경 속 힐링 경험은 방문객들에게 특별한 여행의 순간을 제공한다고 관광청은 설명했다.

헌터 밸리에는 150개가 넘는 와이너리가 자리하고 있으며, 각기 다른 개성과 전통을 지닌 와인을 선보인다. 헌터 밸리에서는 클래식한 세미용과 쉬라즈뿐 아니라, 최근 국제 대회에서 주목받고 있는 샤르도네와 은은한 단맛과 신선한 풍미의 베르델호(Verdelho)등의 다양한 품종의 와인을 만나볼 수 있다. 특히 상쾌한 스파클링 와인은 이 지역을 대표하는 또 하나의 매력으로 꼽힌다.

브로크 로드 1838번지에 있는 타이렐스(Tyrrell’s Wines)는 1858년에 설립된 호주 와인 역사를 대표하는 전통 와이너리로 호주 샤르도네 붐을 이끈 ‘Vat 47’로 유명하다. 세미용(Semillon)과 샤르도네 부문에서 강점을 보인다.

맥도날드 로드에 있는 브로큰우드 (Brokenwood Wines)는 1970년 설립한 현대적인 감각의 프리미엄 와이너리로, 헌터 밸리에서 가장 세련된 테이스팅 공간으로 손꼽힌다. 쉬라즈(Shiraz)와 세미용에서 정평이 나있다.

브로크 로드에 있는 맥기건(McGuigan Wines)은 100년 이상 된 가족 경영 와이너리로 세계적인 와인 어워드에서 수상 경력을 보유하고 있다. 와인 제조 과정까지 배울 수 있는 체험형 시음이 가능하다. 쉬라즈, 세미용, 다양한 블렌딩 와인에 강점을 보인다.

매로운본 로드 401번지에 있는 마운틴 플레전트(Mount Pleasant Wines)는 전설적인 와인메이커 모리스 오셰아(Maurice O’Shea)가 1921년에 설립했으며 호주 드라이 테이블 와인 발전에 이바지했다. 주종목은 세미용, 쉬라즈이다.

데베여스 로드 750번에 위치한 오드리 윌킨슨(Audrey Wilkinson)은 1866년부터 이어져 온 유서 깊은 와이너리로, 산기슭을 따라 펼쳐지는 아름답고 탁 트인 전망을 감상할 수 있는 곳이다. 따뜻하고 친근한 서비스와 함께 세미용, 쉬라즈 등 다양한 헌터 밸리 와인을 여유롭게 즐기며 특별한 시간을 보낼 수 있다.

헌터 밸리는 와인뿐 아니라 다양한 체험형 액티비티로도 주목받고 있다.

하늘에서 일출을 감상할 수 있는 열기구 비행은 특별한 헌터밸리 액티비티의 백미로 꼽힌다. 헌터 밸리를 하늘 위에서 조망하면 전혀 다른 풍경이 펼쳐진다. 일출과 함께 열기구에 올라 광활한 포도밭을 내려다보는 이색 체험은 와인 산지를 가장 인상적으로 감상할 수 있는 프리미엄 액티비티다. 관련 상품은 벌룬 아플로트(Balloon Aloft)와 비욘드 벌루닝(Beyond Ballooning) 등에서 운영하며, 비행 후에는 샴페인을 곁들인 조식을 즐길 수 있다.

헌터 밸리의 장관을 이루는 계곡 풍경 속에 자리한 승마 및 체험 농장은 초보자부터 숙련자까지 즐길 수 있는 탐방로 라이딩을 비롯해 조랑말 체험, 피크닉 및 일몰 라이딩 등 다양한 맞춤형 프로그램을 제공한다. 300에이커 규모의 부지에서는 캥거루, 웜뱃 등 호주 토종 야생동물을 만날 수 있으며, 트랙터 건초 마차, 농장 동물 먹이 주기, 페달 고카트 등 가족 단위 체험도 풍부하다.

헌터 팜 앤 어드벤처 센터(Hunter Farm & Adventure Centre)에서 즐기는 오프로드 어드벤처는 세그웨이를 타고 약 5.5km 길이의 오래된 가축 이동 경로를 따라 숲과 유서 깊은 쉬라즈 포도밭, 캥거루가 노니는 초원을 가로지르는 이색적인 오프로드 체험을 제공한다. 40분 및 70분 코스로 운영되는 투어는 초보자도 쉽게 참여할 수 있으며, 헌터 밸리의 자연을 색다른 방식으로 탐험할 수 있는 것이 특징이다. 이와 함께 양궁, 도끼 던지기, 클레이 사격 등 다양한 액티비티도 마련돼 있다.[취재도움=호주 뉴사우스웨일즈 관광청]