방사청, 1조 2700억 규모 군위성통신체계-Ⅲ 사업도

[헤럴드경제=윤호 기자] 방위사업청은 장거리함대공유도탄(SM-6) 기종결정과 군위성통신체계-Ⅲ 체계개발기본계획을 심의·의결했다고 22일 밝혔다.

방사청은 이날 서울 용산구 국방부에서 제175회 방위사업추진위원회(방추위)를 개최한 결과 이같이 발표했다.

장거리함대공유도탄 사업은 정조대왕급 이지스구축함(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ)에 탑재하기 위한 미국산 SM-6 유도탄을 정부 대 정부 계약인 대외군사판매(FMS) 방식으로 확보하는 사업이다.

방사청은 2023년 3월 제150회 방추위에서 ‘SM-6급’ 장거리함대공유도탄 사업 추진 기본전략 수정안 및 1차 구매계획안을 의결한 바 있다. 이어 같은 해 11월 미 국무부로부터 판매 잠정 승인을 받았다.

2023년 방추위 의결 당시에는 2차 구매까지 포함해 총사업비가 약 7700억 원, 사업 기간은 2023∼2031년이었으나 이번에는 총사업비 약 5300억 원, 사업기간 2023∼2034년으로 조정됐다. 정부는 당초 SM-6 100여기를 도입할 예정이었으나 도입 수량이 줄면서 사업비 규모도 조정된 것으로 전해졌다.

방사청은 “이 사업을 통해 이지스함의 적 대함탄도탄, 항공기 및 순항유도탄에 대한 대공방어 능력 및 탄도탄 대응능력이 강화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이날 방추위에서는 군 전용 정지궤도 통신위성과 제어·단말부 등 통신위성 지상부를 국방과학연구소(ADD) 주관 연구개발로 확보하는 ‘군위성통신체계-Ⅲ’ 연구개발 사업 체계개발기본계획도 심의·의결됐다. 연구개발에는 올해부터 2032년까지 약 1조 2700억 원이 투입된다.

방사청은 “본 사업을 통해 기존 위성의 임무종료 이전에 ‘군위성통신체계-Ⅲ’ 위성을 전력화하고 노후화된 지상부를 교체함으로써, 통신용량 향상 및 핵심부품 국산화로 군 운용성을 개선하고 안정적인 지휘통제 능력을 확보할 수 있을 것”이라고 설명했다.