[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카가 경기도 김포 전호생활야구장에서 진행된 ‘2026 이만수배 발달장애인 티볼 야구대회’에 후원사로 참여했다고 22일 밝혔다.

헐크파운데이션과 한국발달장애인야구소프트볼협회가 주최·주관하는 이 대회는 장애인의 여가활동과 사회참여 기회를 넓히는 데 목적을 두고 있으며, 동아오츠카는 대회 참가 선수 및 관계자들에게 음료 포카리스웨트와 생수 브랜드 마신다를 지원했다.