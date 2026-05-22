[헤럴드경제=함영훈 기자] 망상·추암·한섬·하평·대진 해변, 무릉별유천지 라벤더와 두 개의 호수, 묵호등대옆 도째비골과 논골담, 무릉계곡과 베틀바위, 남구만 영의정의 소 치는 아이가 갈아야 했던 ‘사래 긴 밭’ 등을 가진 동해시에 또 하나의 여행 포토존이 생겼다.

동해시 부곡동 돌담해안숲공원 인근 묵호항 제2준설토를 쌓아두던 곳이 꽃바다로 변신하며 청보리와 금계국, 양귀비의 삼색 하모니로, 국민들의 안구정화를 시켜주고 있는 것이다.

이 공간은 항만 준설 과정에서 발생한 토사를 적치하던 유휴부지로, 시는 2023년부터 경관 개선과 시민 휴식공간 조성을 위해 꽃밭 조성사업을 단계적으로 추진해 왔다.

조성 초기, 약 3만7000㎡ 부지에 핑크뮬리와 코스모스, 메리골드, 버베나, 숙근사루비아 등 20만 본 규모의 가을꽃을 식재하며 꽃밭 조성을 시작했다.

공간구획과 관수시설 설치, 산책 동선 정비 등을 함께 추진하며 유휴 항만부지를 시민 친화 공간으로 변화시켜 왔다.

특히 방파제 남측 일부 구간은 월파 우려에 따라 사업구역을 조정하고, 기존 야자매트길을 활용하는 방식으로 계획을 보완하는 등 해안 환경에 맞춘 경관 조성이 이뤄졌다. 또한 부곡동·발한동 주민자치위원회와 협력해 주민 참여형 공간으로 운영 기반도 마련했다.

올해는 청보리(8100㎡)와 금계국(1만9000㎡), 붉은 꽃양귀비(2900㎡)가 새롭게 어우러지며 바다와 항만 풍경 속 색다른 분위기를 연출하고 있다. 하평바닷가와 해경부두, 묵호항역 인근 풍경과 이어지는 꽃밭은 바닷바람을 따라 흔들리는 청보리와 꽃들이 조화를 이루며 초여름 감성을 더하고 있다.

동해시 관계자는 앞으로도 유휴부지를 활용한 계절형 경관 조성을 통해 시민들에게 쾌적한 휴식공간과 아름다운 도시 이미지를 제공해 나갈 계획이라고 말했다.