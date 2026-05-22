“권고사항 최우선 반영…경쟁력 제고”

한국생명공학연구원(KRIBB)은 18~20일 대전 본원에서 ‘해외과학자문위원회(ISAC·사진)’를 개최했다고 22일 밝혔다. ISAC은 세계 유수의 대학, 연구기관, 기업에서 활동 중인 해외 석학들을 초청해 생명연의 국제 경쟁력을 객관적으로 진단받고, 향후 세계 수준의 연구기관으로 도약하기 위한 발전 방향을 자문받고자 마련됐다.

자문체계는 생명연 내 5개 부서(합성생물학연구소, AI바이오의약연구소, 국가아젠다연구소, 노화연구소, 국가바이오인프라사업본부)에 각각 구성된 부서별 해외과학자문위원회와 각 부서 위원장 5인으로 구성된 기관과학자문위원회의 2단계로 운영됐다.

자문위원회에는 미국·영국·프랑스·독일·일본·싱가포르 등 6개국에서 총 23명의 해외 석학이 참여했다. 자문위원들은 생명연의 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리기 위해 ▷연구센터 간 융합연구 및 내부 조직운영 체계 강화 ▷기관 차원의 통합 데이터 플랫폼 구축 등 6대 권고사항을 제시했다. 구본혁 기자