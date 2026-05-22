한국갤럽 정기 여론조사 정당 지지율 민주당 45%·국민의힘 22% 호르무즈 해협 ‘파견 한국 선박만 호위’ 48%

[헤럴드경제=전현건 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 전주 대비 3%포인트(p) 상승한 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 나왔다. 2주 연속 하락했던 지지율이 이번 조사에서 다시 반등했다.

한국갤럽이 지난 19∼21일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

이 대통령 지지율은 지난 4월 4주 조사에서 취임 후 최고치인 67%를 다시 기록한 뒤 4월 5주 64% 등으로 2주 연속 하락했다. 이번 조사에서는 하락세를 멈추고 상승 전환했다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 28%로 직전 조사와 같았다. ‘의견 유보’는 8%로 집계됐다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(24%)을 가장 많이 골랐다. ‘외교’(12%), ‘직무 능력·유능함’(7%), ‘서민 정책·복지’·‘소통’(이상 6%) 등을 선택한 응답이 뒤를 이었다.

부정평가 이유는 ‘과도한 복지·민생지원금’(13%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 뒤이어 ‘경제·민생·고환율’(11%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(10%), ‘외교’(9%) 순이었다.

지역별로는 모든 지역에서 과반 지지율을 기록했다. 광주·전라가 89%로 가장 높았으며 대전·세종·충청(65%), 서울(63%), 인천·경기(62%)가 뒤를 이었다.

보수세가 강한 부산·울산·경남은 59%, 대구·경북은 53%를 기록했다.

연령대별로는 20대(49%)를 제외한 모든 연령대에서 50%를 넘어섰다. 50대(79%)와 40대(73%)가 가장 압도적인 지지율을 보였고 60대(64%), 70대 이상(59%), 30대(54%) 순으로 나타났다.

이념 성향별로는 진보층 91%, 중도층 64%, 보수층 41%가 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가했다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 22%를 기록했다. 민주당은 직전 조사와 수치가 같았고 국민의힘은 1%p 하락했다. 개혁신당은 3%, 조국혁신당은 2%, 진보당은 1%를 기록했다. 무당층 응답자는 26%로 집계됐다.

최근 호르무즈 해협에서 발생한 나무호 피격 사건과 관련해 우리 군함의 파견 필요성을 물은 결과 ‘군함을 파견하되, 한국 선박 호위만 해야 한다’는 응답이 48%로 가장 높았다.

‘군함을 파견하지 말아야 한다’는 24%, ‘군함을 파견해 미국을 군사적으로 지원해야 한다’는 16%로 나타났다. 12%는 의견을 유보했다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출한 뒤 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트 응답률은 12.0%였다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.