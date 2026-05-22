가입 절차상의 애로사항도 점검 “펀드 운용 등 잘 모니터링할 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장이 국민참여형 국민성장펀드 출시 첫날인 22일 NH농협은행 정부서울청사지점을 찾아 펀드에 가입했다.

금융당국에 따르면 이 위원장은 이날 투자자 성향 분석, 투자설명서 및 약관 확인 등을 거쳐 펀드 계약을 체결했다.

그는 “국민참여성장펀드가 국민에게는 미래 전략산업 성장의 과실을 함께 나누는 매력적인 투자 기회가 되고 첨단전략산업 기업에는 성장에 필요한 자금을 원활히 공급하는 상생의 발판이 될 것”이라고 말했다.

이어 “치열한 첨단전략산업 기술경쟁이 벌어지는 상황에서 국민성장펀드는 우리 경제가 직면한 구조적 도전을 넘어서기 위한 미래산업 투자 플랫폼”이라며 “정부, 정책금융, 민간자금이 함께 힘을 모아 대규모 모험자본을 공급하는 만큼 경제 대도약의 핵심 수단이 될 것”이라고 덧붙였다.

이 위원장은 이날부터 판매가 시작된 국민참여성장펀드의 취지를 국민에게 알리기 위해 직접 펀드 가입 과정의 전반을 직접 살폈다.

가입 절차상의 편의성과 애로사항 등도 점검했다. 그는 판매 현장에서 불완전판매가 발생하지 않도록 각 판매사가 최선을 다해달라고 당부하고는 정부도 펀드 가입 과정 등에서 불편함을 최소화하기 위해 현장의 상황을 실시간으로 점검하고 필요시 신속하게 애로를 해소하겠다고 약속했다.

이 위원장은 “국민의 소중한 투자가 미래 성장동력 육성의 씨앗이 된다”며 “국민참여성장펀드가 첨단 전략산업 분야에 신속히 자금을 공급할 수 있도록 향후 펀드 운용과 투자 집행 상황 등을 잘 모니터링해 나가겠다”고 강조했다.

국민참여성장펀드는 이날부터 3주간 6000억원 규모로 은행 10곳과 증권사 15곳에서 선착순 판매된다.