배우 문채원. [뉴시스]
배우 문채원. [뉴시스]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼을 앞둔 배우 문채원이 동료 배우 이준기와의 결별설에 대해 직접 입을 열었다.

21일 유튜브 채널 ‘문채원’에는 ‘집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요. 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 문채원은 구독자들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 구독자가 ‘왜 이준기 씨와 헤어졌나요’라는 질문을 보냈다.

이에 문채원은 “이거 좀 황당하다”며 “드라마에 많이 몰입하신 팬께서 이렇게 보내주셨다. 그런데 저는 준기 오빠랑 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문”이라고 말했다.

문채원과 이준기는 지난 2020년 방송된 tvN 드라마 ‘악의 꽃’에서 호흡을 맞춘 바 있다.

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 문채원은 “가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다. 앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다”고 소감을 전했다.

‘좀비왕’ 연상호의 저력…‘군체’, 올해 최고 오프닝 스코어 기록

‘좀비왕’ 연상호의 저력…‘군체’, 올해 최고 오프닝 스코어 기록

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 21일 개봉한 연상호 감독의 신작 ‘군체’가 올해 개봉작 중 최고 오프닝 스코어를 기록했다. 22일 영화진흥위원회 입장권통합전산망에 따
https://biz.heraldcorp.com/article/10743256?sec=014

choigo@heraldcorp.com