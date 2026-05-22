[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼을 앞둔 배우 문채원이 동료 배우 이준기와의 결별설에 대해 직접 입을 열었다.

21일 유튜브 채널 ‘문채원’에는 ‘집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요. 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 문채원은 구독자들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 구독자가 ‘왜 이준기 씨와 헤어졌나요’라는 질문을 보냈다.

이에 문채원은 “이거 좀 황당하다”며 “드라마에 많이 몰입하신 팬께서 이렇게 보내주셨다. 그런데 저는 준기 오빠랑 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문”이라고 말했다.

문채원과 이준기는 지난 2020년 방송된 tvN 드라마 ‘악의 꽃’에서 호흡을 맞춘 바 있다.

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 문채원은 “가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다. 앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다”고 소감을 전했다.