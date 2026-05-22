[헤럴드경제=이원율 기자]야신 자베르 레바논 재무장관이 올해 레바논 경제가 최소 7% 역성장하고, 피해 규모는 200억달러(약 30조원)에 이를 것이라는 취지의 전망을 내놓았다.

20일(현지시간) 자베르 장관은 로이터 통신과의 인터뷰에서 이번 전쟁으로 인한 직간접적 피해액이 최대 200억달러에 달할 수 있다며 이같이 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 전쟁에 따른 후폭풍을 직격으로 맞고 휘청이고 있는 것이다.

지난 3월2일 헤즈볼라가 이란을 지원하기 위해 이스라엘을 공격하며 촉발한 이번 분쟁은 2019년 금융 위기, 2024년 이스라엘·헤즈볼라 전쟁으로 이미 황폐해진 레바논 경제를 또 한 번 끌어내리게 됐다.

세계은행(WB)에 따르면 2024년 전쟁 당시 레바논은 최소 85억달러(약 12조8000억원)의 물리적 파괴와 경제 손실을 봤다. 실질 국내총생산(GDP) 또한 7.1% 줄어들었다. 2019년께부터 경제난이 본격화한 후부터는 누적 GDP 감소율이 약 40% 수준이다.

앞서 세계은행은 지난 1월 레바논이 안정을 유지하고 재건 지원을 받는 한편, 금융 개혁을 이어간다면 2026년에 4%의 완만한 경제 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망한 바 있다.

자베르 장관은 “올해 정부 재정 흑자를 기대했지만, 외려 전쟁으로 발생한 100만명 이상 피란민을 지원하기 위해 5000만달러(약 754억원)의 공공 자금을 배정해야 했다”고 했다.

자베르 장관은 이번 전쟁이 레바논 경제에 미칠 영향은 이스라엘의 공습 지속 여부, 아울러 걸프 지역으로부터의 송금 유입량과 올여름 성수기 관광 실적에 달렸다고 했다.

자베르 장관은 “이번에는 레바논인들이 일하는 지역 자체도 타격을 입었다”며 “지금은 무상 원조도 거의 받지 못하며, 대출에 의존하고 있다. 우리는 지쳤고, 버틸 능력은 계속해 시험받고 있다”고 했다.

美, 레바논 내 헤즈볼라 지지인사 ‘무더기 제재’

이런 가운데, 미국 도널드 트럼프 행정부는 21일 레바논 국회의원과 당국자 등 레바논 내 헤즈볼라를 지지해온 인사를 무더기로 제재하는 등 압박을 이어가고 있다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 “레바논의 평화 과정을 방해하고 헤즈볼라 무장해제를 지연시킨 9명의 개인을 제재 대상에 지정했다”고 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

이들은 레바논 의화와 군, 안보 부문 전반에 포진해 있으며, 헤즈볼라가 레바논의 주요 국가기관에 미치는 영향력을 유지하려고 한다는 게 OFAC 측 설명이다.

주요 제재 대상에는 헤즈볼라 집행위원장으로 청소년체육부 장관을 지낸 모하메드 압델-모탈레브 파니치 의원, 또 다른 시아파 정당 아말운동의 안보 당국자인 아흐마드 아사드 바알바키, 레바논 일반안보국의 하타르 나세르 엘딘 준장 등이 포함됐다.

스콧 베선트 미 재무장관은 “헤즈볼라는 테러 조직으로, 완전히 무장 해제돼야 한다”며 “재무부는 레바논 정부에 잠입해 헤즈볼라가 레바논 국민을 상대로 무분별한 폭력 캠페인을 벌이고 지속적인 평화를 저해하는 당국자를 상대로 한 조처를 이어갈 것”이라고 했다.