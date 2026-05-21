[헤럴드경제=김보영 기자] 영국의 인기 리얼리티 프로그램 ‘블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요’ 출연자들이 촬영 중 성폭행을 당했다고 주장하면서 파장이 일고 있다. 논란이 불거지자 방송사 채널4는 해당 프로그램 전 시즌을 플랫폼에서 삭제하고 외부 검토에 들어갔다.

20일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 해당 프로그램 여성 출연자 3명은 시사프로그램 ‘파노라마’에 출연해 촬영 도중 남성 출연자들에게 성폭행 및 강압적 성관계 피해를 입었다고 주장했다.

‘블라인드 웨딩’은 낯선 남녀가 결혼식장에서 처음 만나 부부로 생활한 뒤 관계 지속 여부를 결정하는 형식의 리얼리티 프로그램이다. 2013년 덴마크에서 처음 제작된 이후 영국, 미국, 호주 등 여러 국가에서 현지 판으로 만들어지며 인기를 끌었다.

한 여성 출연자는 상대 남성에게 명확히 거부 의사를 표시했음에도 남성이 “당신은 내 아내니까 거절할 수 없다”고 말하며 성폭행을 했다고 진술했다. 이 여성은 성관계로 몸에 멍이 들었고, 산성 물질 공격 협박까지 받았다고 밝혔다.

다만 해당 남성 법률대리인은 혐의를 전면 부인하며 “모든 성적 접촉은 전적으로 상호 합의 하에 이루어졌다”고 주장했다. 프로그램 제작사인 CPL 측 역시 “당시 발견된 신체 멍 자국은 합의된 성관계의 결과라는 설명을 들었으며, 남성의 강요 사실은 인지하지 못했다”고 해명했다.

또 다른 여성 출연자는 합의 하에 성관계를 시작했으나 도중 거부 의사를 밝혔음에도 강압적인 행위가 지속됐다고 폭로했다. 그는 해당 내용을 방송 전 채널4와 제작사 CPL에 알렸으나, 자신의 출연분이 그대로 방영됐다고 말했다.

세 번째 여성 쇼나 맨더슨은 상대인 브래들리 스켈리가 동의 없이 피임 기구를 사용하지 않았다고 주장했다. 이에 대해 스켈리 측은 “두 사람의 관계는 상호 합의와 배려를 기반으로 했다”고 반박했다.

논란이 커지자 방영사인 채널4는 스트리밍 플랫폼과 실시간 방송 서비스, 공식 소셜미디어(SNS) 채널에서 지금까지 방영된 시즌 1~10의 모든 에피소드를 삭제하고 외부 검토를 의뢰했다고 발표했다.

채널4 측은 공식 성명을 통해 “과거 일부 출연자에 대한 심각한 비위 의혹을 접수했다”면서 “해당 출연자들은 의혹을 부인한 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다. 이어 “출연자 보호 의무를 고려해 해당 의혹의 세부 내용에 대해서는 구체적으로 언급하거나 공개할 수 없다”고 덧붙였다.

프리야 도그라 채널4 최고경영자(CEO)는 “이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “출연자 보호 의무와 관련해 업계를 선도하겠다는 원칙에는 변함이 없다”고 밝혔다.