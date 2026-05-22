업비트 API 활용 이용자 증가세 AI 에이전트의 업비트 기능 수행 지원

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 인공지능(AI) 에이전트를 활용해 업비트 기능을 더 쉽게 사용할 수 있도록 하는 ‘업비트 스킬’을 출시했다고 22일 밝혔다.

업비트 스킬은 자연어로 명령해 업비트 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 기반의 CLI(텍스트로 하는 명령줄 인터페이스) 기능을 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 돕는 기능이다. 최근 AI를 활용해 자연어로 코드를 작성 및 수정하는 ‘바이브 코딩’ 확산에 이어, 투자와 거래 영역에서도 AI 에이전트와 API를 활용한 ‘바이브 트레이딩’이 주목받고 있다.

업비트에서 API를 활용한 이용자는 서비스 고도화 및 AI 기술 활용 증가 등에 힘입어 2023년 대비 2025년에 76% 증가한 것으로 나타났다. 이에 디지털자산 분야에서 보다 쉽고 안정적인 바이브 트레이딩 환경을 지원하기 위해 ‘업비트 스킬’을 선보였다.

업비트 스킬은 클로드 코드(Claude Code), 커서(Cursor), 코덱스(Codex) 등 스킬을 지원하는 AI 코딩 에이전트 환경에서 활용할 수 있는 참조 지침 및 리소스 모음이다. AI 에이전트가 업비트 CLI 사용법을 참고해 시세 조회, 잔고 확인, 주문, 입출금 조회 등 다양한 작업을 할 수 있도록 돕는다.

프롬프트가 채팅 방식으로 AI에 요청하는 일회성 지시문이라면, 스킬은 AI가 반복 업무를 수행할 때 참고할 절차, 규칙, 예시, 도구 사용법 등을 미리 묶어 둔 확장형 업무 매뉴얼에 가깝다. 스킬을 활용하면 이용자는 복잡한 API 명령 구성이나 서비스별 규칙 적용을 자연어 기반으로 보다 손쉽게 수행할 수 있게 된다.

예를 들어 스킬을 지원하는 AI 에이전트 환경에서 “KRW-BTC 현재가 조회해 줘”, “내 업비트 잔고를 확인해 줘”, “BTC 1만 원 시장가 매수 테스트 명령을 만들어줘”와 같은 자연어 요청을 입력하면, AI 에이전트가 적절한 CLI 명령 구성을 제안하거나 실행을 보조하게 된다.

업비트 스킬은 ▷현재가·호가·체결·캔들·마켓 목록 등 시세 조회 ▷잔고 등 계정정보 조회 ▷주문 생성·조회·취소 및 주문 테스트 등 주문 보조 ▷입금 주소 조회 및 출금 정보 확인 등 입출금 보조 ▷계정주 확인이 필요한 입금 건에 대한 트래블룰 검증 보조 등을 지원한다. 보다 자세한 내용과 설치 방법 등은 업비트 개발자센터 및 업비트 공식 깃허브에서 확인할 수 있다.

두나무 관계자는 “업비트 스킬을 통해 이용자들이 AI 에이전트와 함께 업비트 API를 더 쉽고 정확하게 활용하고, 직접 자신의 거래 환경을 실험해 볼 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편, 업비트의 누적 회원은 지난해 12월 22일 기준 1326만명으로 집계됐다. 지난해 신규 가입자는 110만명에 육박해, 2017년 업비트가 선보여진 이후 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 업비트를 이용하는 2030세대는 548만명으로 행정안전부 주민등록인구 통계상 전체 2030세대(1237만명)의 44%를 차지했다.