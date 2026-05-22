베트남 남부 교통 요지에 5만5553㎡ 규모 신선식품·고부가가치 상품 보관·유통

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스가 베트남에서 대규모 콜드체인 물류센터를 구축하고 본격 운영에 돌입했다.

롯데글로벌로지스는 21일(현지시간) 베트남 동나이성 연짝공단에서 ‘동나이 콜드체인 센터’ 오픈 행사를 열고 센터를 정식 가동했다고 22일 밝혔다.

이날 행사에는 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사를 비롯해 비롯해 응우옌 티 호앙 베트남 동나이성 부성장, 안병길 한국해양진흥공사 사장, 빈대인 BNK금융그룹 회장, 김성주 부산은행장 등 주요 관계자들이 참석했다.

동나이 콜드체인 센터는 부지 5만5553㎡, 연면적 2만6167㎡ 규모로 조성됐다. 롯데글로벌로지스의 첨단 물류 기술과 유통 노하우를 적용해 신선식품부터 고부가가치 상품까지 다양한 품목의 보관·유통이 가능하다.

특히, 베트남 남부 교통 요지인 동나이성에 위치해 내륙 운송과 해외 수출입 물류에 유리한 입지를 갖췄다. 이를 기반으로 수출입, 보관, 수배송 등을 아우르는 원스톱 토탈 물류 서비스를 제공하며 베트남 남부권 주요 물류 허브로 자리매김할 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “동나이 콜드체인 센터를 중심으로 베트남 전역으로 물류 사업을 확대해 베트남 물류 시장의 선두주자로 도약하겠다”고 말했다.

한편, 롯데글로벌로지스는 지난 2008년 베트남 시장에 진출한 이후 현재 하노이·호치민·롱안 등 3개 거점을 운영하고 있다. 포워딩과 창고, 내륙 운송 등 물류 전반에 걸친 통합 물류 서비스를 제공 중이다.

올해 3월에는 베트남 최대 농·축산물 유통기업 ‘떤롱’ 그룹과 현지 물류 사업 확대를 위한 협력에도 나섰다. 양사는 콜드체인 공급망 고도화와 현지 시스템·인프라 확보, 신사업 발굴 등을 공동 추진해 현지 유통물류 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.