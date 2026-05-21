[헤럴드경제=김진 기자] 롯데렌탈은 2119억원을 조달하는 제3자 배정 유상증자를 철회했다고 21일 공시했다.
이번 유상증자 철회는 롯데그룹이 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 롯데렌탈 지분 매각 논의를 중단한 데 따른 것이다.
롯데렌탈에 따르면 당초 유상증자 배정 대상은 사모펀드 어피니티가 주요 출자자로 참여한 특수목적법인(SPC)인 카리나 트랜스포테이션 그룹이다. 롯데렌탈은 작년 2월 어피니티와 호텔롯데 및 부산롯데호텔 간 본계약 거래 종결을 조건으로 유상증자를 결정했다.
롯데그룹은 지난 1월 공정거래위원회로부터 기업결합 심사 불허 결과를 받았다. 공정위는 어피니티가 SK렌터카를 보유한 상황에서 롯데렌탈까지 품으면 장기 렌터카 시장 합산 점유율이 38%를 넘어 경쟁을 심각하게 제한할 수 있다고 판단했다. 롯데그룹은 어피니티와 협의를 이어갔으나 결국 거래를 추진하지 않기로 결정했다.
지분 매각 거래가 중단됨에 따라 당초 유상증자의 핵심 목적 중 하나였던 사채 조기상환 요구 가능성도 해소됐다.
롯데렌탈 관계자는 “이번 유상증자 철회로 시장의 주가 희석 우려가 해소됐다”며 “탄탄한 실적을 기반으로 주주 환원에도 적극 나서 주주와 함께 지속 성장하는 회사가 되겠다”고 말했다.
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